Poznati

Prošle srijede, kada se obilježavao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, društvene mreže preplavile su objave naših poznatih faca. Nisu zaboravili na žrtve Vukovara i Domovinskog rata, a mi smo pratili kako su se prisjetili.

Među prvima koji su podijelili nešto stvarno posebno bila je Maja Šuput, pjevačica Maja je objavila preslatki, ali i potresan crtež koji je nacrtao njezin sinčić Bloom. Uz dječje djelo stajala je jednostavna, ali snažna poruka: "Vukovar u očima Blooma." Moramo priznati, totalno nam se srce stisnulo kad smo vidjeli kako i najmlađi osjećaju težinu ovog dana.

Nina Badrić objavila je fotografiju uz molitvu posvećenu poginulima i njihovim obiteljima. Njezina objava bila je podsjetnik na sve obitelji koje i dalje nose bol.

Glazbenik Ante Gelo podijelio je nešto vrlo osobno. Prisjetio se članova svoje obitelji koji su tragično stradali u Vukovaru. Progovorio je o njihovom posljednjem zajedničkom ljetu i igranju bele, posvetivši im emotivnu poruku koja kida dušu. "U spomen na moju familiju stradalu u Vukovaru. Ne ponovilo se. Josip, Zvonko... Sve dalje je tuđom voljom uništeno, familije, dvije generacije, životi. Hvala vam na hrabrosti, poštenom srcu i slobodi", napisao je Gelo, podsjećajući nas na neprocjenjivu cijenu slobode.

Svoj doprinos sjećanju dali su i drugi poznati. Marko Perković Thompson odao je počast braniteljima stihovima iz svoje pjesme, spominjući bijele križeve i sve koji su dali život za domovinu. Jacques Houdek objavio je snimku na kojoj pjeva u Vukovaru, pokazujući kako glazba spaja i liječi. Voditeljica Marijana Batinić prisjetila se grada podijelivši snažan citat vukovarskog novinara Siniše Glavaševića.

Bilo je to jedno emotivno prisjećanje, koje je pokazalo da naši poznati imaju srce i da znaju prepoznati važne trenutke. U moru objava, selfija i reklama, ovakvi postovi podsjećaju nas na ono stvarno bitno. Jesmo li se svi zapitali, koliko smo zapravo zahvalni za slobodu koju danas imamo?