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Ma, je l' to moguće? Maja Lena Lopatny, svima nam poznata kao kćer glumice Mije Begović i pokojnog vaterpolista Ronalda Lopatnyja, opet je podijelila djelić svog privatnog raja, ali ovaj put – pažnja, molim! – s Maldiva! Znamo da nije baš aktivna na mrežama, pa je svaka njena objava pravi mali događaj, ali ove s tropskog odmora su totalni jackpot koji nas je bacio u ekstazu.

Osim što nam je pokazala kako izgleda njezin odmor, , Maja Lena je uspjela iznenaditi pratioce i jednim super rijetkim prizorom – snimkom svog dugogodišnjeg partnera Karla Šeparovića. Da, dobro ste pročitali, njega inače viđamo otprilike nikad na njenim društvenim mrežama, pa je ovo stvarno poseban tretman za sve nas koji volimo zaviriti u živote naših zvijezda!

Naravno, Maja Lena objavila je nekoliko fotki s Maldiva, a komentari su, očekivano, eksplodirali od komplimenata na račun njenog izgleda. Realno, tko joj ne bi slao srca i lajkove kad izgleda tako top i zrači srećom u tropskom raju? Dodatne scene s putovanja podijelila je i putem Instagram Storyja, a među tim kadrovima se eto, nenadano, zalomila i ta dragocjena snimka njenog dragog.

A kad smo već kod privatnog života, podsjetimo, Maja Lena i Karlo Šeparović u lipnju 2024. godine postali su roditelji djevojčice Mabel.

Iako je Maja Lena svojedobno bila česta gošća domaćih društvenih događanja kod nas, a svi je pamtimo i po upečatljivom sudjelovanju u popularnom reality showu "Survivor", zadnjih je godina totalno okrenula ploču. Sad vodi puno povučeniji život, sa svojom obitelji na Korčuli i tamo radi u turističkom sektoru. Baš zato, njene objave s odmora, pogotovo kad nam podijeli i djelić intime s partnerom, uvijek izazovu pravi bum i privuku ogromnu pažnju javnosti. Recite nam iskreno, nije li gušt vidjeti kad se netko od naših selebritija, koji inače čuva svoju privatnost, sjeti podijeliti nešto ovako 'obično' i privatno, a onda to postane glavna tema na svim mrežama?