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Četvrti dio 'Lupina' završava tako da nam je već muka od čekanja petog nastavka na Netflixu! Omar Sy je opet dokazao zašto je kralj, a njegova neodoljiva priča o obitelji i prijateljima gospodina lopova je, priznajmo, nešto najbolje što nam se dogodilo. Riječ je o modernoj interpretaciji klasičnog Arsenea Lupina, stvorenog još davne 1905. godine od pisca Mauricea Leblanca, a hrvatska književna Lupinova povijest traje već 117 godina – od 1909., kad je u Zagrebu izišao roman "Arsene Lupin". Zahvaljujući uspjehu serije, u Hrvatskoj je u posljednje vrijeme prevedeno i izdano devet romana, od toga pet u prijevodima velikog hrvatskog Leblancova suvremenika, prevoditelja i pisca Isidora Ise Velikanovića, tiskanima u prvoj polovici 20. stoljeća.

Omar Sy – savršeni gentleman lopov

Zašto je serija tako gledana? Pa, možemo se složiti da je ključ uspjeha u odabiru Omara Syja za naslovnu ulogu. Nakon što nas je oduševio u filmu 'Nedodirljivi' iz 2011. godine, ovdje je ponovno pokazao zašto je najveća francuska glumačka zvijezda. Originalni Leblancov Lupin bio je bijelac s cilindrom, elegantni kradljivac iz doba prije Prvog svjetskog rata. Gaumontov i Netflixov Lupin, pravim senegalskim imenom Assane Diop, totalno je naš čovjek – crnac u Parizu 21. stoljeća, koji visinom, šarmom i elegantnim pokretima plijeni pažnju gdje god da se pojavi. Nije bitno što su događaji i obrati u četvrtom dijelu toliko pretjerani da nitko ne bi povjerovao da su mogući – s Omarom Syjem, sve je uvjerljivo. I da, beskrajno zabavno. To je ono što hitove čini hitovima!

Spektakl na pariškim ulicama i luda obiteljska drama

Zaboravite sve što ste mislili da znate o Parizu iz filmova i serija – u četvrtom dijelu 'Lupina' grad izgleda toliko privlačno i spektakularno da se zaljubite u njega iznova! Zamislite ovo: Omar Sy juri konjem Elizejskim poljima, bježeći naoružanoj policiji u modernim vozilima. To nije samo bijeg, to je statement, kao da se čovjek i konj rugaju cijelom modernom svijetu. A tek priča! Lupin je u zatvoru, ali netko se predstavlja kao on i spektakularno krade. Iako on tvrdi da je nemoguće da je on to učinio dok je bio iza rešetaka, nitko mu ne vjeruje, jer, budimo realni, taj lik je već izvodio takva čuda da je izgledao kao mađioničar. Pobjegne iz zatvora da dokaže nevinost i – bam! – sazna da ima kćer za koju nikad nije čuo. I to sa ženom koja mu je prijateljica od djetinjstva, a pripada obitelji Lupinovih neprijatelja! A tu je i blago francuskih kraljeva koje ta obitelj, s još nekoliko bogatih obitelji, tajno čuva u pariškom podzemlju, a želi ga Lupinova novootkrivena kći.

Jiu-jitsu pripovijedanje i obiteljska ljubav

U cijeloj toj ludnici, Lupinov sin je totalno ogorčen na tatu jer ga nikad nije bilo u njegovom životu, samo je slušao priče o krađama. A Lupin? Nije imao djecu. Tu su i dvije žene njegovog života s kojima nikada nije živio. Ali, u jednom kratkom predahu od jurnjava, pucnjava i vratolomija, kada Lupin i policajac prijatelj zajedno sjede za stolom, policajac kaže da je divno što su prijatelji. A Lupin mu u stilu odgovori: Nismo prijatelji, mi smo obitelj jer se beskrajno volimo. E, to je ta kemija! I cijela ova priča je tako majstorski isprepletena spektakularnom akcijom, da je doslovno napisana i režirana u "jiu-jitsu stilu", s dramaturškim akrobacijama koje spajaju sadašnje i prošle događaje. To nisu obični flashbackovi, nego genijalni odgovori na pitanja i tajne koje su nas držale prikovane za ekran. Ponekad je to malo nespretno, čak i smiješno, ali hej, toliko je zabavno i zaigrano da bi se samo mrzovoljci žalili. Netflix, daj peti dio odmah, molimo te! Ili da se sami bacimo u akciju kao Lupin?