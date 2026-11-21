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Dražen Zečić objavio je svoj novi studijski album pod nazivom "Meni posebna". Poznat kao jedan od najomiljenijih izvođača domaće zabavne glazbe, Zečić ovim izdanjem obećava nešto više od uobičajenog, najavljujući iskorak u svojoj diskografiji – kako u glazbenom pristupu, tako i u vizualnom identitetu. Zvuči obećavajuće, zar ne?

Iskorak ili ipak provjerena formula?

Na novom albumu Zečić je okupio impozantan broj suradnika, instrumentalista, pa čak i gudačku sekciju, kako bi album dobio bogatiji zvuk. Zamisli, Zečić s gudačima! To mora da je neki novi nivo emotivnosti. Unatoč novinama, ostao je vjeran svom autorskom rukopisu i emociji po kojoj ga publika prepoznaje već desetljećima. Možemo očekivati raskošnije aranžmane, pogotovo u naslovnom singlu "Meni posebna", koji je već pronašao put do slušatelja, ali i u pjesmi "Kad se srce spotakne", gdje violine dodatno naglašavaju osjećaje. Čini se da je "iskorak" više u finesama nego u radikalnim promjenama, ali hej, ako je dobro, dobro je! Vizualni identitet albuma također donosi novost – na naslovnici je Zečićev logo, za čiji je dizajn zaslužna Ivana Kovač. Manje Zečića na naslovnici, više Zečićevog brenda? Pa, zašto ne!

Dueti koji nas (ne)iznenađuju

Zečić je udružio glas s Anđelom Zelić u pjesmi "Kad se srce spotakne". Na albumu je i duet s Lidijom Bačić Lille, pod nazivom "Nemam više ni snage ni volje". Oba dueta donose posebnu interpretativnu i glazbenu dinamiku i dodatno obogaćuju cjelokupnu priču albuma.

Arena ga (opet) željno iščekuje

Izlazak novog albuma idealno se poklopio s jednim od Zečićevih najvažnijih koncertnih događaja ove godine. Nakon što je 2024. godine već rasprodao Arenu Zagreb, Dražen se 12. prosinca ponovno vraća pred zagrebačku publiku. I to s kakvim uspjehom – interes je iznimno velik, a Arena je gotovo rasprodana, i to bez velike reklame. Na koncertu nas očekuje večer ispunjena velikim hitovima koji su obilježili njegovu dugogodišnju karijeru, puno emocija (jer bez njih nema Zečića!), ali i prilika da uživo čujemo ove nove pjesme s albuma "Meni posebna". S ovim albumom Zečić otvara novo poglavlje u svojoj diskografiji, potvrđujući da i nakon desetljeća na sceni ima volje za novim istraživanjima, a da pritom ne odustaje od onoga što ga je učinilo jednim od najvoljenijih pjevača. Hoćemo li i mi uz njegove nove pjesme otvarati neka nova poglavlja?