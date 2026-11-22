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Zlatko Marić, vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić i poduzetnik, snimljen je na zagrebačkoj špici u poprilično ležernom izdanju – gurao je dječja kolica! Ali, naravno, to nije sve što je privuklo poglede. S njim je bila njegova supruga Valentina Echeverri, koja je, istina, mlađa od njega točno 40 godina.

Par je bio u obiteljskoj šetnji sa svojom kćerkicom Vitom Victorijom. Marić je, kao pravi tata, gurao kolica, a za ovu je prigodu odabrao tamnu odjeću i široku jaknu, dok je Valentina blistala u bež kaputu, totalno u trendu za jesenske dane u gradu.

Podsjetimo, vijest o dolasku Vite Victorije Marić je potvrdio prošle godine. Ona mu je treće dijete, a iz prvog braka ima sinove Kristiana i Dominika. Valentina je, inače, Kolumbijka, a njihova ljubavna priča započela je na egzotičnom otočju Turks i Caicos. Godine 2024. imali su dva vjenčanja – jedno na otočju Turks i Caicos, a drugo u njezinoj domovini.

Dakle, godine su, čini se, samo broj, a ljubavna bajka se piše u svim formatima i na svim kontinentima. Tko kaže da se pravila moraju poštovati? Je li to zaista tako ili je ipak neobično vidjeti ovakve razlike?