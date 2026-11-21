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Nove epizode „Kumova“ već se uvelike snimaju, a ekipa sa seta obećava smijeh i dobru atmosferu iza kamera, dok će pred kamerama, naravno, biti svega samo ne mira. Gledatelje već u ponedjeljak na Novoj TV, a dan prije na Nova Playu, očekuju novi izazovi, ljubavni zapleti i poslovna previranja za omiljene Zaglavčane.

Neke stvari se, izgleda, nikad ne mijenjaju, barem kad su Stane i Spomenka u pitanju. Žarko Radić priznaje da je njegov lik Stane pravi „komplikator“, netko tko „kao jako dobar, volio bi da svi misle da je dobar, ali uvijek nešto naopako napravi i uvijek se na njemu slome neka koplja“.

No, ima i onih koji su odlučili okrenuti novi list. Anđela se bacila u poslovni svijet, a Barbara Vicković je oduševljena što istražuje ovu novu stranu lika. Kaže da se Anđela „jako dobro osjeća u toj ulozi da je ona poslovna žena i to Anđeli super ide“. Iako je „brbljava i ponekad površna“, u poslu je „stvarno temeljita i stvarno se želi dokazati“. Drago nam je vidjeti da Anđela radi na sebi, tko bi rekao da u njoj čuči uspješna poduzetnica!

S druge strane, Grabovčeve poslovne ambicije su, očekivano, i dalje pod upitnikom. Hrvoje Barišić otkriva da njegov lik ima „poslovni put prepun uspona i padova“, s djelatnostima „negdje u nekakvoj sivoj zoni“. Njegov cilj? „Borba za vrh!“ E, to je ono što volimo, drame i „sive zone“, samo da nije previše siva, pa da nam Grabovac ne završi u crnom.

I dok se biznis trese, ljubavni odnosi su, pogađate, nestabilniji nego ikad. Dolazak nove liječnice Dijane, koju glumi Karla Brbić, unio je nemir u brak Luce i Janka. Ana Uršula Najev ne krije da njena Luce „Dijanu ne može smisliti“. Klasičan scenarij s novom doktoricom koja remeti mir, jel’ se samo nama čini da smo to već gledali? No, Ana Uršula kaže da joj je s Karlom lijepo raditi: „Divna, divna talentirana kolegica.“ Eto, bar je iza kamera mir!

A što kaže Janko? Momčilo Otašević brani svog lika, tvrdeći da „nikad nije Janko kriv, nego se svemir uroti protiv njega. On je baš uvijek u krivo vrijeme na krivom mjestu.“ Janko, dušo, jesi li siguran da svemir nema nešto protiv tebe samo zato što si ga ti malo zeznuo? Priznajmo, svi imamo barem jednog Janka u životu.

Šalu na stranu, glumci se očito super provode na setu, a slike iza kulisa pokazuju da je energija odlična. Jedva čekamo vidjeti što su nam sve „smutili“ za iduće epizode. Koja će vam drama biti najzanimljivija, poslovna ili ljubavna?