Zabava

Nova Netflixova mini-serija “The Altruists” trebala je biti dubinski pogled na propast FTX-a, kriptovalutne mjenjačnice koju je vodio osuđeni prevarant Sam Bankman-Fried, i njegovu kompleksnu vezu s optuženom suzavjerenicom Caroline Ellison. Umjesto toga, serija je nekako uspjela potpuno izostaviti ljude koje je Bankman-Fried prevario. Žrtve SBF-a su, eto, tu negdje u pozadini, ali serija ih čini dovoljno nebitnima jer se fokusira na to kako se on “navodno osjećao” zbog cijelog globalnog kaosa koji je izazvao, umjesto na stvarne posljedice koje su ljudi pretrpjeli.

Serija se, na primjer, daleko više bavi njegovim ranim ulaganjem u tvrtku Anthropic nego stvarnim ljudima koji su, recimo, povjerovali poznatim osobama koje su reklamirale FTX i tako dali svoj novac SBF-u da ga usmjeri u takva ulaganja, sponzorstva i političke donacije. A tajming je “super”, s obzirom na to da se Anthropicova inicijalna javna ponuda dionica upravo razvija! Bankman-Fried je iz zatvora više puta, i neuspješno, tvrdio da bi povrat od te sad megapopularne A.I. tvrtke nadoknadio sav novac koji su ljudi izgubili pod njegovim nadzorom. No, zgodno se zaboravlja da je upravo on razlog zašto je taj novac nestao, jer je sredstva svojih klijenata koristio za stjecanje udjela u Anthropicu, sve kako bi podržao svoje prijatelje, čak i nakon što je uporno tvrdio da FTX ne preusmjerava klijentske depozite.

Iako se serija ne predstavlja kao dokumentarac, već je inspirirana izvrsnim novinskim izvještajima o SBF-ovom padu 2022. i 2023. godine, kreator serije Graham Moore, Oscarom nagrađeni scenarist, izjavio je da je osjećao ogromnu odgovornost da ispričamo stvarnu priču ovih stvarnih ljudi što preciznije. Čak i glumac Anthony Boyle, koji prilično jezivo imitira SBF-ove manire, apelira da ne zaboravimo prevarene. Rekao je da su ljudi bankrotirali, a neki su, nažalost, počinili samoubojstvo. Brakovi su se raspali. Obitelji su se raspale jer im je sav novac bio u ovome. Ako nas i kreatori i glumci traže da seriju ocjenjujemo na tim temeljima, onda je kritika itekako opravdana.

Netflixov neuspjeh i romansa na silu

“The Altruists” totalno podbacuje i zavarava svoju publiku, a istovremeno vrijeđa sve one koje je FTX-ov skandal uništio. Nije dovoljno loše što serija koristi sve najgore trikove Netflixa za “optimiziranu” televiziju – loše osvjetljenje, usiljene dijaloge i dramatičnu glazbu koja zvuči jeftino. Još je gore što složenu, fascinantnu i još uvijek nerazjašnjenu kriminalnu katastrofu svodi na puku priču o propaloj romansi između dvoje moćnih igrača. Ta je saga toliko pretjerana i “zašećerena” da, nakon osam epizoda, završava tako što Caroline Ellison (glumi je Julia Garner) govori SBF-u preko telefona da ga voli, baš u trenutku kada ga hapse bahamske vlasti. Recimo to jasno: ovo je užasan TV koji je, uz to, i pogrešan u samoj srži.

Prekrajanje povijesti: Caroline Ellison u novom svjetlu

Najšokantniji aspekt serije “The Altruists” jest to što pokušava okriviti gotovo sve osim glavnog aktera prevare. Ellisonini procurjeli osobni dnevnici, koje je SBF sam objavio prije nekoliko godina, opisuju ga kao glavnog donositelja odluka i tvrdoglavog šefa koji ju je od početka omalovažavao, potplaćivao i gurao u stranu. To je dinamika koju je i ona potvrdila pod prisegom na suđenju, gdje je sam Bankman-Fried na čak i jednostavna pitanja uglavnom odgovarao da se ne sjeća.

Međutim, u seriji “The Altruists”, Ellison je prikazana kao seksi i agresivna femme fatale koja gura Bankman-Frieda u sve veću kriminalnu aktivnost. Ona mu, prema seriji, naređuje da prevari svog prvog poslovnog partnera u Alamedi, sugerira da Alameda i FTX ilegalno trguju sredstvima klijenata (i zahtijeva da uništi sve financijske zaštite), inzistira na propalom spašavanju propale kripto-tvrtke i traži da pošalje lažiranu bilancu zabrinutim ulagačima – i to sve dok se on, navodno, tome uporno opire! Ovo je potpuno suprotno svemu što znamo o SBF-u, čovjeku koji je bio toliko “utilitaran” i spreman riskirati da je jednom prilikom na podcastu rekao da bi sudjelovao u hipotetskom eksperimentu čak i ako bi postojala 49-postotna šansa da uništi cijeli planet.

U jednom trenutku, Ellison čak baca ledenu kavu na novinara, što, koliko je poznato, nikada nije prijavljeno u stvarnom životu. Jedino što donekle spašava lik Caroline Ellison od toga da bude potpuni kliše jest apsolutno majstorska imitacija Julije Garner, do njezina jedinstvenog glasa i nervoznih fizičkih navika.

Na kraju, umjesto da pruži uvid u jednu od najvećih financijskih prevara našeg doba, Netflix nam je servirao preuveličanu, pogrešnu i na trenutke uvredljivu dramu. Je li itko očekivao da će jedna ovako ozbiljna tema završiti kao – romantična komedija?