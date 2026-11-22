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Ella Dvornik (35), naša poznata influencerica i poduzetnica, bacila se u umjetničke vode i oduševila javnost! U četvrtak je imala svoju prvu samostalnu izložbu radova, a moramo priznati, iznenadila nas je i pokazala jednu potpuno novu stranu sebe. Zamislite, sve je krenulo totalno spontano – od dosade! Kaže da inspiracija dođe kad ti je dosadno, a njoj je, eto, jednog dana bilo baš ono, dosadno. I to je rezultiralo umjetnošću!

Nakon što je nešto nacrtala i objavila na Instagramu, ekipa je poludjela! Svidjelo im se, a Ella je pomislila da možda tu ima nešto. I očito je bilo! Iako se njezini radovi mogu i kupiti (cijene kreću od 40 eura naviše, pa ako ste u potrazi za novom slikom, znate gdje ćete!), naglašava da prvenstveno crta zbog gušta. Bravo, Ella, tako se to radi!

A kako bi njezina umjetnička avantura sjela pokojnom tati Dini i djedu Borisu? Ella misli da bi se tati Dini to jako svidjelo. Za djeda Borisa, koji je bio pravi kolekcionar umjetnina, malo je nesigurna, kaže da bi mu možda bilo „previše”. Ali, priznaje, drago bi joj bilo da znaju da je krenula u tom smjeru, a ne recimo – studirati matematiku. Shvaćamo te, Ella, matematika je ponekad previše za sve nas!

Podrška stiže i od mame Danijele Dvornik, koja je njezinu kreativnost opisala kao „Andy Warhol štih”. Danijela je otkrila da je Dino stalno govorio kako bi volio crtati, ali nikad nije imao vremena. Izgleda da umjetnički geni u obitelji Dvornik ne miruju!

Okej, sad malo ozbiljnije. Osim što je otkrila svoju umjetničku dušu, Ella je priznala da joj je upravo kreativnost pomogla prebroditi jedno, ajmo reći, jako teško razdoblje – razvod i odvojenost od kćeri, a to razdoblje je, kako se navodi, sada iza nje. Radila je „svakakve stvari” da se drži pozitivnog „mooda”: crtala je, pisala knjigu, tražila distrakcije. I, kako kaže, uspjela je to. Go Ella!

I sad ono što nas sve zanima: vjeruje li Ella još uvijek u ljubav nakon što je prošla kroz razvod? Odgovor je jasan: Sigurno da vjerujem u ljubav. Poručila je da jedna loša veza ili brak nisu nužno zlo za sve ubuduće. Štoviše, na svoj je način zaključila: Mislim da samom sebi treba dati priliku da napraviš novu grešku. To je ta samokritičnost i humor koji volimo kod nje!

A što je s proširenjem obitelji? Ella je tu rezolutna – ne bi više imala djece. Osim ako... morala bi biti jako, jako, jako bogata. I dodala je da možda više ne bi imala strpljenja za malo dijete, jer je došla u fazu u kojoj cure super komuniciraju i koristi se logika. E, to razumijemo! Tko bi se vratio pelenama kad možeš razgovarati o životu s klincima koji te kuže?