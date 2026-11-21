Zabava

Miami je ovih dana epicentar gaming i pop kulture, i to zahvaljujući Cardi B i Travisu Scottu koji su zaduženi za niz partija povodom izlaska Grand Theft Auto VI! Da, dobro ste čuli, tulum je već krenuo, a mi smo tu da vam prenesemo sve sočne detalje.

Cardi B je prva zapalila scenu, i to u četvrtak, 19. studenog, u Booby Trap on the River. Događaj je bio samo uz pozivnice, a Cardi je trebala nastupiti. Očekivalo se da će u svoj setlist uključiti i „Don’t Chart“, pjesmu koja je dio soundtracka za GTA VI. Znači, ne samo da se igrica čekala godinama, nego ima i brutalnu glazbenu podlogu.

Dan prije tog partija, u srijedu, 18. studenog, Cardi je u videu na svom Instagram Storyju pozvala obožavatelje da napune Booby Trap. Rekla je da nije bila vani otprilike tri mjeseca i da će sutradan „imati noć za sebe“.

Ali to nije sve! Danas, u subotu, 21. studenog, Cardi ponovno pali binu, ovaj put na velikom GTA VI Music Festivalu. Uz nju, na stageu se očekuje i prava glazbena krema: La Flame, Justice, Don Toliver i Metro Boomin. Kad vidiš takvu listu izvođača, znaš da se sprema totalna eksplozija.

Nakon što se festivalska prašina slegne, Travis Scott preuzima kontrolu i organizira službeni after-party, pogađate, opet u Booby Trap on the River. Jer zašto mijenjati dobitnu kombinaciju, zar ne? Bit će to definitivno noć za pamćenje, puna bitova i vjerojatno nekog epskog gaminga.

Travis je, inače, prije otprilike tjedan dana, već bacio hintove na svom Instagramu. Podijelio je video u kojem drži nešto što izvor opisuje kao „kvazi-fizičku kopiju“ Grand Theft Auto VI. U opisu je mamio ekipu pitanjima poput: „Što radite? Pokušavam se zaključati. Bitovi, pizza, ponesite svoj kontroler. Tko je za?“

Nema sumnje, GTA VI će biti svuda oko nas u bliskoj budućnosti, a s ovakvim launch partyjima, to nam ni najmanje ne smeta. Pored Cardi B-ine „Don't Chart“, na službenom soundtracku igre naći će se i „Suzuki“ od Fuerza Regida, a soundtrack izlazi zajedno s igrom.

Cardi B i Travis Scott definitivno znaju kako se slavi izlazak jedne od najiščekivanijih igara svih vremena. Jeste li vi spremni za virtualne ulice Miamija, ili ćete radije zaplesati uz ove hitove?