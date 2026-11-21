Zabava

Umagični blagdani, popularna manifestacija koja svake godine razveseli Umažane i njihove goste, i ovog puta obećava nezaboravno zimsko izdanje. Dok se grad priprema za svečano otvaranje, detalji programa predstavljeni su na konferenciji za medije gdje su Larisa Gašperini i Iva Jakac Brajković iz Ustanove Festum najavile što nas sve čeka. Ove godine, događanje se fokusira na provjerena imena domaće glazbene scene, spajajući generacije i žanrove, uz pregršt popratnih sadržaja za sve uzraste.

Glazbeni Spektakl za Svačiji Gušt

Glazbeni program je, blago rečeno, za prste polizati! Od 18. prosinca do 2. siječnja Umag će biti epicentar dobre zabave. Među najjačim imenima koja će protutnjati umaškim pozornicama su Željko Bebek, Sandi Cenov, Elemental, Saša Lozar, Dino Dvornik Official Tribute Band i Damir Kedžo. Ekipe iz Ustanove Festum su se stvarno potrudile da nam osiguraju party za pamćenje.

Sandi Cenov, poznat po svojim brojnim hitovima, ima čast otvoriti cijelu manifestaciju koncertom na glavnom gradskom trgu. Već prvog vikenda, atmosferu će zagrijati Elemental, jedan od prepoznatljivijih domaćih bendova, čiji je glazbeni izričaj miks rapa, funka i ostalih stilova – savršeno za rasplesati mase!

Kako je Larisa Gašperini istaknula, cilj je bio „pripremiti program koji će zadovoljiti različite glazbene ukuse i generacije“. I mi se slažemo, jer će se na pozornici, osim glavnih zvijezda, izmjenjivati i Febra, Pop Gunz, Tu i tamo bend, Boo Bannies, Molly Band, New Avenue te Matija&Dora. Blagdansku vibru će upotpuniti Jasmina Makota, Sugar Notes Trio, Christmas Trio te Iva Gortan & Friends. Za one koji više vole DJ pult, tu su Neno DJ, MJR, Shurki i Ben Valley.

U „Umagičnoj dvorani“ nas čekaju posebne poslastice. Tradicionalni božićni nastup Puhačkog orkestra „Naša sloga“ Babići donosi dašak klasike, a Saša Lozar će se predstaviti u posebno dekoriranom božićnom prostoru. Damir Kedžo vraća se u Umag, što će sigurno razveseliti njegove fanove. Za ljubitelje funka i diska, Dino Dvornik Official Tribute Band sprema nezaboravnu večer posvećenu glazbenoj ostavštini legendarnog hrvatskog glazbenika.

Spektakularan Doček Nove 2027. i Blagdanske Radosti

Centralni dio cijele manifestacije je, naravno, doček Nove godine! Organizatori su pripremili večer za pamćenje uz DJ Shurkija i legendarnog pjevača Željka Bebeka, koji će nas uvesti u 2027. godinu. Očekuje nas i svečani vatromet koji će obasjati umaško nebo. Tko kaže da zabava prestaje s novogodišnjim jutrom? Prvog dana nove godine, 1. siječnja 2027., glazbeni program se nastavlja uz sastav Top of the Pops i Martinu Majerle, tako da se blagdansko druženje produžuje i nakon ponoći.

Nisu zaboravili ni naše najmlađe! Dječja predstava „Božić oko svijeta“ Teatra Naranča, uz druženje s Djedom Božićnjakom i slatka iznenađenja, sigurno će oduševiti klince. Za ljubitelje umjetnosti i fotografije, tu je izložba „Kalendar Grada Umaga 2027.“, koja prikazuje Umag kroz objektiv građana. Badnjak također ima poseban program: predstavnici Grada i Ustanove Festum će na Umagičnom trgu dijeliti tradicionalni bakalar, gradske kalendare i bilten „Humagum“, uz glazbenu pratnju benda Pop Gunz. Navečer će ih zamijeniti Tu i tamo bend, koji će nakon polnoćke ponovno zasvirati.

Aktivni Odmor i Gastro Užici

Za sve aktivne duhove, blagdanski program nudi i sportske aktivnosti. Tradicionalna humanitarna HO HO HO Run utrka održat će se 26. prosinca, a u novogodišnje jutro, 1. siječnja 2027., slijedi i biciklijada. Filmofili će doći na svoje uz kino projekciju filma „Avatar: Doomsday“ u umaškoj Kazališnoj dvorani „Antonio Coslovich“.

A što bi bili blagdani bez dobre klope? Na Umagičnom trgu, u blagdanski uređenim kućicama, posjetitelji će svakodnevno pronaći slatke i slane delicije, kuhano vino i toplu čokoladu. Gastro ponuda bit će dostupna tijekom cijele manifestacije, od 18. prosinca 2026. do 2. siječnja 2027., stvarajući savršeno okruženje za druženje. Sve to, naravno, uz besplatan ulaz na sva događanja, na Umagičnom trgu (Trg 1. svibnja) i u Kazališnoj dvorani „Antonio Coslovich“. Organizatori su se stvarno potrudili – 19 koncerata, pet DJ programa, dva sportska događanja, kino, izložba, predstava i Djed Božićnjak. Što nam još treba za savršen kraj 2026. i početak 2027. godine?