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U novoj epizodi popularne serije 'Divlje pčele' tenzije su bile na vrhuncu, a Džoni je svim silama je pokušavao osvojiti Cvitu, i da budemo iskreni, djelomično mu je i uspijevalo! Ljubili su se, a Džoni ju je nagovarao da ostavi Nikolu. Iako mu to nije pošlo za rukom u potpunosti, sigurni smo da je uživao u nježnostima s Cvitom. Nije to baš fer prema Nikoli, ali hej, to je sapunica!

Drama se nastavila i na obiteljskom planu, gdje su Jakov i Nikola zaoštrili sukob. Jakov i Nikola raspravljali su o zadrugarima, rođaci su se počeli svađati, a Stipan je pokušao smiriti situaciju – bezuspješno, naravno. Jakov je ispalio Nikoli da je sve sličniji svome ocu, što je, priznajmo, udarac ispod pojasa!

Tereza i Neven su, pak, išli po blagoslov obitelji Vukas. Mirjana i Ante nisu baš gorljivo podržavali buduće mladence, što nas uopće ne čudi, ali zato je Rajka, prava kraljica, dala svoj blagoslov. U međuvremenu, Kata je u Zagrebu neumorno tražila svoju sestru i polako otkrivala bolnu istinu o svemu. Marino je, pak, želio pobjeći i nagovarao Zoru da mu se pridruži. Nakon što je uzrujana Lili nazvala Nenu, Marino je, kako to već biva u sapunicama, uspio pobjeći.

Za kraj, imali smo i iznenađenje u Vrilo, gdje je Krneta stigao kao novi načelnik policije. Anđelko i Sikirica suočavaju se s novim vodstvom.