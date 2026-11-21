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Žanamari je otkrila svoje planove za ovaj vikend, a čini se da će biti pravi gamer. Pjevačica je najavila da će se baciti na igranje novog hita, ali ne u bilo kakvom običnom izdanju.

Za igranje 'novog hita' odabrala je, kako je sama pokazala, poprilično atraktivan look. Navukla je seksi najlonke, a uz njih je usput pokazala i svoje nove nokte. No, realno, sumnjamo da su baš svi pratitelji uspjeli pogledati samo u manikuru!