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Zamislite ovu scenu: izlazite van, opušteno pijuckate, kad odjednom – bum! Novak Đoković, uskače na binu i krene pjevati kao da mu je to posao. Upravo se to dogodilo u jednom beogradskom klubu, gdje je Nole tijekom opuštenog izlaska s prijateljima totalno razvalio. Nije se libio prihvatiti poziv pjevačice Marijane Zlopaše, koja ga je, očito, pametno spazila među publikom dok je nastupala.

Marijana ga je pozvala, a Nole je, bez previše oklijevanja, zgrabio mikrofon. Zamislite to samopouzdanje! Otpjevao je i zaplesao uz hit Džeja Ramadanovskog "Nijedne usne se ne ljube same". I da budemo realni, publika je bila oduševljena! Nema što, Đoković je pokazao da nije samo majstor s reketom, nego i da ima solidan glas za zabavu. Je li ovo bio samo trenutak inspiracije ili je na pomolu nova, tajna glazbena karijera? Tko zna, možda nam je Nole upravo najavio svoj debitantski album, spreman za top liste!

Inače, Nole se trenutno opušta u Beogradu nakon što je završio tenisku sezonu. Planira ostati još nekoliko dana u rodnom gradu prije nego što se uputi na zasluženi odmor. Prema izvoru, u subotu će s obitelji proslaviti krsnu slavu Aranđelovdan. Sad je, izgleda, došlo vrijeme za još malo uživanja i, tko zna, možda još koji izlet u karaoke vode. Što vi mislite, bi li Đoković bio hit na Eurosongu? Mi mislimo da bi pomrsio konce mnogima!