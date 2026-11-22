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Neda Parmać, pjevačica koju pamtimo kao jednu od ključnih članica Feminnema, potvrdila je da ju je povrijedila bivša kolegica iz grupe, Nikol Bulat. O tome je govorila tijekom gostovanja u HRT-ovoj emisiji "Špica".

Voditelj Miro Čabraja ju je u emisiji pitao koja joj članica grupe najviše ide na živce. Neda je prvo to pokušala okrenuti na šalu, ali je priznala da su je neke bivše članice itekako povrijedile. Rekla je da je bilo nekoliko djevojaka koje su prošle kroz njezin bend i koje su je povrijedile.

Kad je voditelj spomenuo da je Nikol Bulat zabila nož u leđa, Parmać je kratko potvrdila: "Pa je." Dodala je i kako je bila uvjerena da su prave prijateljice. Rekla je da su se s Nikol super slagale i da je stvarno mislila da su prijateljice. Iako nije željela ulaziti u detalje sukoba koji se dogodio prije više od petnaest godina, odbacila je nagađanja da je razlog bio muškarac. Nije tu bilo frajera, ali evo, povrijedilo me, rekla je Neda.

Nikol Bulat je u Feminnem ušla 2008. godine, zamijenivši Ivanu Marić. S grupom je snimila hitove poput "Chanel 5", "Oye, Oye, Oye" i "Poljupci u boji". Međutim, već u kolovozu 2009. napustila je grupu, a taj je razlaz bio popraćen javnim optužbama s obje strane. Nikol je tada tvrdila da se u grupi nije osjećala ravnopravno te da su je Neda Parmać i Pamela Ramljak sputavale. S druge strane, Neda i Pamela su izjavile da Nikol nije bila spremna za timski rad, donosila je odluke bez dogovora i jednostavno otišla usred dogovorenih obaveza.

Nakon kratke solo karijere, Nikol Bulat se povukla iz javnosti i posvetila studiju prava, što je, iskreno, potez koji bi rijetki očekivali od bivše pop zvijezde. U grupu Feminnem je nakon nje došla Nika Antolos, a u tom sastavu su 2010. godine predstavljale Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Lako je sve".

Znači, iako je od cijele drame prošlo više od petnaest godina, čini se da neke rane ipak nikad u potpunosti ne zacijele. Tko bi rekao da Feminnem, osim hitova, krije i ovakve tajne?