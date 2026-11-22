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Nakon što je u Splitu otkazan koncert Dine Merlina zbog peticije građana, slična se inicijativa pojavila i u Tuzli. Dio građana je tražio da se Severinin koncert za doček Nove 2027. godine otkaže. Razlog? Kao, da se lova predviđena za nastup preusmjeri u zdravstveni sektor, konkretno za nabavu nekog super važnog PET/CT uređaja. E, pa tu kreće totalni plot twist zbog kojeg nam je odmah došlo da zavrtimo očima!

Naime, medicinski uređaj za čiju se nabavu traži novac već je isporučen Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli! Da, dobro ste pročitali. PET/CT aparat stigao je u ovu zdravstvenu ustanovu još 25. rujna ove godine. Cijeli projekt je, usput rečeno, težak oko 9,2 milijuna konvertibilnih maraka, što uopće nije mala stvar.

Peticija je objavljena na internetskoj stranici Peticijeonline.com, a kao autor je naveden Ekrem Ćurić. U zahtjevu, upućenom Gradskoj upravi Tuzle, istaknuto je kako Severinin nastup, planiran za 31. prosinca na Trgu slobode, nije u interesu građana. U početku je peticija skupila 172 potpisa, a nekoliko sati kasnije brojka se popela na respektabilnih 365 potpisnika.

Ali, vratimo se na Severinin koncert. Organizacija novogodišnjeg glazbenog programa već je itekako ugovorena. Turistička zajednica Grada Tuzle sklopila je još 2. lipnja ugovor s agencijom Zeus d.o.o. iz Tuzle, vrijedan 230.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Severina je u dokumentaciji jasno navedena kao izvođačica zbog čijeg je angažmana proveden cijeli postupak javne nabave. Znači, stvar je praktički zacementirana.

I dok se čeka početak kliničke primjene tog PET/CT uređaja – jer isporuka ne znači da je odmah i u funkciji, još traju radovi na pripremi prostora, instalaciji i edukaciji zdravstvenog osoblja – ne možemo se ne zapitati. Riječ je o super važnom iskoraku za zdravstveni sustav Tuzlanskog kantona, pogotovo za onkološke pacijente, jer ovaj suvremeni dijagnostički uređaj omogućuje procjenu proširenosti bolesti i praćenje odgovora na liječenje. Sva sreća pa je nabavljen.

No, postavlja se ključno pitanje: jesu li pokretači peticije uopće znali da je nabava uređaja već riješena? Izgleda da im je promakla ta "sitnica".