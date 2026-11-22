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Belgijski sportski novinar i televizijski voditelj Ruben Van Gucht, kod nas najpoznatiji po tome što je bivši suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, podijelio je s javnošću svoju najveću životnu želju. I ne, nije riječ o nekom novom sportskom eventu ili velikoj televizijskoj ulozi, već o nečem puno važnijem – o svom sinu Mondu. Ruben se, naime, nada da će u narednih pet godina postići potpunu financijsku neovisnost, sve kako bi mogao biti bliže Mondu, koji s mamom Blankom živi u Splitu.

Ruben trenutno sina viđa otprilike svaka dva tjedna, a priznao je da mu to jako teško pada i da mu jednostavno nije dovoljno. Za belgijski portal HLN rekao je nešto što će mnoge iznenaditi i možda čak inspirirati: „Moja najveća ambicija nije voditi Svjetsko prvenstvo u nogometu, nego zaraditi gomilu novca“, kazao je bez dlake na jeziku. I zašto mu je novac toliko bitan? „Tako mogu kupiti vrijeme da budem sa sinom u Hrvatskoj.“ Znači, svjetska slava može čekati, obitelj je na prvom mjestu, a ta ideja o „kupovini vremena“ zvuči kao nešto što bi i mnogi od nas potpisali bez razmišljanja! Čovjek zna prioritete!

Cilj mu je da u idućih pet godina bude toliko financijski siguran da sam, bez ikakvih vanjskih pritisaka, može odlučivati o svom radnom vremenu i načinu života. Jer, realno, tko ne bi želio imati tu slobodu, pogotovo kad je u pitanju usklađivanje karijere s obiteljskim obavezama? Cilj mu je, kako kaže, moći sam odlučivati koliko će raditi i kako će organizirati svoj život.

Priznao je i kako je totalno preokrenuo svoje mišljenje o roditeljstvu i vremenu provedenom s djetetom. „Uvijek sam mislio da je važna kvaliteta vremena, a ne kvantiteta. Sada shvaćam da je to pogrešno. Svaki trenutak je važan, a oni u kojima nisam ondje najbolniji su“, iskreno je rekao. Nije li to osjećaj koji poznaje svaki roditelj koji mora raditi previše ili je, iz bilo kojeg razloga, odvojen od djeteta? Empatija na maksimum!

Iako o razlozima razlaza s Blankom nije htio ulaziti u previše detalja, istaknuo je da su oboje fokusirani isključivo na Monda. „Blanka i ja više nismo par. Ne želim ulaziti u detalje, to je privatna stvar“, objasnio je Ruben. „Situacija je kompleksna, ali mi smo prije svega roditelji našem Mondu i to nam je najvažnije“, zaključio je. Bitno da je Mondo na prvom mjestu i da su roditelji složni oko toga, zar ne? Želimo im sreću!