Poznati

Melania Trump ponovno je u centru pažnje! Bivša prva dama stigla je u New York na premijeru svoje dokumentarne serije "Melania, The Series", koja je od petka, 20. studenoga, dostupna na streaming platformi Prime Video. Iako je povod bio promocija serije, svi su, naravno, htjeli čuti sočne detalje o Donaldu.

Novinar kanala One America News, valjda željan ekskluzive, pitao ju je koja je to najgora navika njenog supruga za koju javnost ne zna. Melania se nasmiješila, odmahnula glavom i kratko odgovorila da je to privatno.

Nakon što ju je novinar pokušao nagovoriti da ipak malo otvori dušu, gospođa Trump je kratko zaključila s: "Povjerenje. Povjerenje i obitelj". E, to nam je baš otkrilo puno, jelda?

Nije je, naravno, mimoišlo ni pitanje o istragama koje demokrati planiraju pokrenuti protiv obitelji Trump. Melania je odgovorila da su već prošli kroz puno toga i da su se navikli na to, te savjetovala da se usredotoče na pozitivne stvari i posvete brizi o Sjedinjenim Državama, umjesto da troše vrijeme na istrage.

Te istrage trebao bi voditi Odbor za nadzor Zastupničkog doma američkog Kongresa, a Robert Garcia, demokratski zastupnik iz Kalifornije, ranije je za CNN izjavio da je cilj istraga zaustaviti korupciju. U redu, shvaćamo, ali Melania očito ima drugih prioriteta.

Što se tiče same serije "Melania, The Series", ima dvije epizode: "Obitelj i povjerenje" i "Ponos i čast". Režirao ju je Brett Ratner, a producirao Fernando Sulichin. Prva epizoda, prema opisu, prikazuje kako Melania određuje prioritete za svoj drugi mandat prve dame i bori se da zaštiti svoje najbliže kad se povjerenje stalno stavlja na kušnju. Zvuči kao savršena podloga za sve one koji vole dramu i politiku u jednom paketu, a znate da takvih kod nas ne fali!

Ovo je zapravo nastavak Ratnerovog ranijeg dokumentarca o Melaniji, koji je u kinima bio još 30. siječnja, a na streaming servisima objavljen 9. ožujka ove godine. Amazon je za taj film navodno platio ogromnih 40 milijuna dolara, plus 35 milijuna za promociju. Eto ti, draga, para ko blata za priču o privatnosti! Pitam se hoćemo li ikada saznati te najgore navike...