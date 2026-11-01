ZG scena slavi: Goran Bare dobio brutalni mural u Opatovini!

Poznati

Ekipa, imamo vijest koja će obradovati sve fanove istinskog rock 'n' rolla! Naš legendarni Goran Bare, frontmen Majki i ikona hrvatske glazbene scene, dobio je svoj zasluženi mural u Zagrebu. I to ne bilo gdje, nego u cool Parku Opatovina, koji je ovim potezom definitivno postao nova must-see lokacija za sve urbane duše.

Umjetničku počast ovom vječnom buntovniku odao je talentirani street art umjetnik Boris Bare. Da, da, dobro ste pročitali, dva Bareta u istoj rečenici, ali samo je jedan onaj s mikrofonom u ruci i s Majkama iza leđa!

U moru prolaznih trendova i instant zvijezda, lijepo je vidjeti da se cijeni autentičnost i neponovljivi stil kakav ima samo Goran Bare. Mural je tu da nas podsjeti na njegovu karizmu . Sada nam preostaje samo da svi potegnemo do Opatovine, ovjekovječimo taj mural na Instagramu i pokažemo koliko cijenimo istinske rock heroje. Jeste li već otišli na selfie ili planirate uskoro?