Foo Fighters su razvalili 'Baker Street' na kraju 'Kimmel' rezidencije!

Zabava

Tjedan Foo Fightersa na Jimmy Kimmel Live showu došao je kraju u petak ujutro, uz još jedan stari, ali zlatni hit. Odabir pjesme, obrada klasika “Baker Street” pokojnog Gerryja Raffertyja, nije bio tajna. Frontmen Foo Fightersa, Dave Grohl, ranije je tijekom tjedna najavio što nas čeka, i to tijekom svog intervjua s Kimmelom.

Za Grohla je “Baker Street” pravi guilty pleasure. Ne znam sjeća li se itko Gerryja Raffertyja. ‘Right Down The Line,’ ‘Baker Street’. Bio je u Stealers Wheel, ‘Stuck In The Middle With You.’ ‘Baker Street’ je jedna od mojih najdražih pjesama svih vremena, ispričao je. Podsjeća me na mladost u 70-ima. I vožnju s mamom na suvozačevom sjedalu, uz AM radio. To je zaista jedna od mojih najdražih pjesama svih vremena. Rasturat ćemo to.

I bome jesu! Foosi su, kao i prethodnih noći, pojačali gitare, Grohl je nježno tresao glavom, a Ilan Rubin je kanalizirao Animala iza bubnjeva. Nisu dodali sintesajzer ili saksofonista u postavu, već je glavni gitarist Chris Shiflett interpretirao taj čuveni riff.

Rafferty, škotski pjevač i tekstopisac, imao je globalni hit s “Baker Street” koji je 1978. dosegao drugo mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici, što je bio jedan od njegovih šest solo nastupa na toj ljestvici. Preminuo je od zatajenja jetre 2011., nakon duge borbe s alkoholizmom.

Inače, “Baker Street” je bila jedina obrada koju su Foosi imali ovaj tjedan, nakon izvedbi pjesme “Window” s njihovog dvanaestog i najnovijeg studijskog albuma Your Favorite Toy, zatim “This Is A Call” iz 1995. s debitantskog albuma benda te ponovno “Your Favorite Toy.” Svjetska turneja Foo Fightersa ove je godine odvela članove Kuće slavnih rocka kroz Sjevernu Ameriku i Europu, a idući tjedan započinje u Australiji.

Pa, ako ste mislili da Grohl sluša samo žestoke rifove, izgleda da ga je “Baker Street” podsjetila na neka puno nježnija vremena. Koji je vaš guilty pleasure klasik kojeg bi Foo Fightersi trebali obraditi sljedeći put?