Lana Jurčević objavila zagonetnu fotku, fanovi odmah pomislili na Luku Nižetića!

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Lana Jurčević, poznata pjevačica (41), svoje je pratitelje na Instagramu malo bacila u dilemu. Objavila je fotku svoje ruke koja se dodiruje s muškom rukom i uz to napisala: „Ljubav je u zraku… Ne znate što vam spremam(o)!!!!!!! Zna netko čija je ovo (muška) ruka?” Nije trebalo dugo da komentari eksplodiraju.

Naravno, internet detektivi su odmah krenuli s poslom. Među prvima se na listi sumnjivaca našao Luka Nižetić (43). Mnogi su odmah pomislili da je riječ o povratku epskog dueta „Prava ljubav” i da nas Lana samo priprema za još jedan hit, ali ovaj put u staroj, dobroj kombinaciji s Lukom.

Ima tu logike, moramo priznati. Duet „Prava ljubav” je još tamo 2006. godine bio totalni hit i zauzeo je prvo mjesto na 10. Hrvatskom radijskom festivalu. Pjesma je bila toliko popularna da su tada čak krenula i nagađanja o ljubavnoj vezi između Lane i Luke, iako su oni to oboje demantirali. Njihova suradnja tu nije stala – 2015. godine objavili su „Od najgorih najbolji”, svojevrsni nastavak „Prave ljubavi”.

Luka Nižetić je jednom prilikom čak i izjavio kako bi volio snimiti još jednu zajedničku pjesmu s Lanom. „Užasno je rijetka situacija da dvoje pjevača snimi dva dueta. Bilo bi fora da snimimo i treći. Ako dođemo de neke pjesme koja će meni i njoj odgovarati, zašto ne”, rekao je tada. Dakle, pripremamo li se za novu 'Pravu ljubav' ili nas Lana samo malo zeza? Što vi mislite?