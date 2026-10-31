Zagrebačka špica: Kava, đir i... pripreme za groblje?!

Poznati

Ovu subotu 31. listopada centar Zagreba vrvio je ljudima! Kava na špici, đir po gradu i druženje s ekipom bili su, kao i obično, na rasporedu.

Osim opuštenog điranja i čavrljanja s prijateljima, u zraku se osjetila i neka druga vibra. Mnogi su se, naime, pripremali za odlazak na groblje. Dakle, spoj kave i ćaskanja s mislima o komemoraciji? Zagrebačka špica ovu subotu je bila, čini se, pravi miks emocija i obaveza.

Naravno, gdje je špica, tu su i poznata lica. Među poznatim licima bile su Jadranka Kosor, bivša premijerka, Ana-Marija Vuković te Alemka Markotić.

Kakva vam je bila vaša subota 31. listopada?