Kakav je TV-program bio te srijede, 28. listopada? (Ili što smo propustili!)
Bila je to večer za TV maraton! Kanali su se potrudili da nas drže prikovanima uz male ekrane. Evo što se nudilo.
Na HRT-u 1 te se srijede moglo krenuti s “Potjerom” u 18:05, uvijek dobra za zagrijavanje sivih stanica. Poslije informativnog bloka, dokumentarna serija “Zauvijek autor” je nudila nešto za dušu, a udarni termin u 21:15 bio je rezerviran za novu epizodu “Bogatašice”. Intriga, drama, klasika – sve što volimo! “Otvoreno” je, naravno, zaokružilo dan s najvažnijim aktualnostima.
Ako si bio/la raspoložen/a za nešto drugačije, HRT 2 je imao plan. U 20:15 dokumentarac “Franco: Odbačeno sjećanje Španjolske” za one koji vole učiti, a odmah zatim – akcija! Američka akcijska komedija “Mafija za petama” (21:13) zvuči kao combo za opuštanje. Za one željne napetosti, serija “Bijele laži” kretala je od 22:42.
RTL je te večeri servirao sve! U 20:15 je bila nova epizoda “Divljih pčela”, omiljene serije. A zatim, avantura! “Asia Express: Zmajeva ruta” u 21:25 – avanturistički reality show. “RTL Direkt” je donio dnevne vijesti, a večer je završila s “Love Island Adria”. Jer, bez otoka i ljubavi, nema ni prave večeri!
Na Novoj TV udarna je bila nova epizoda “Kumova” od 20:25, naš domaći ponos! Odmah nakon toga, “Slučajna obitelj” u 21:30. A za sve gurmane i one koji vole dramu u kuhinji – “Masterchef” u 22:35.
RTL 2 je te srijede pripremio pravu poslasticu za bingeanje: dvostruka doza “Zločinačkih umova” od 20 sati! Za sve koji vole rješavati slučajeve iz fotelje. A onda, da se malo opustimo: “Prijatelji” pa “Teorija velikog praska”. Evergreeni koje rado gledamo iznova!
Ako si na Doma TV-u, znaš da te čeka akcija! Dvojka “FBI-ja” u 19:55 i 20:45, a onda i “Zakon i red: Odjel za žrtve” također u duploj dozi (21:30 i 22:25). Za prave fanove trilera, “Crna lista” je zaključila večer.
Nisu ni filmski kanali mirovali. U 20:10 na Star Moviesu se vrtio “King Kong” Petera Jacksona, epska avantura s Naomi Watts i Adrienom Brodyjem. Na HTV-u 3 “Lars ima curu” u 23:17 – nešto dirljivo i toplo. A za ljubitelje superheroja (ili anti-heroja), “Morbius” s Jaredom Letom je bio na Star Moviesu u 23:55.
Uglavnom, bila je to bogata srijeda pred malim ekranima. Što si ti te večeri bingeao/la? Javi nam!