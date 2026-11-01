Kakav je TV-program bio te srijede, 28. listopada? (Ili što smo propustili!)

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Bila je to večer za TV maraton! Kanali su se potrudili da nas drže prikovanima uz male ekrane. Evo što se nudilo.

Na HRT-u 1 te se srijede moglo krenuti s “Potjerom” u 18:05, uvijek dobra za zagrijavanje sivih stanica. Poslije informativnog bloka, dokumentarna serija “Zauvijek autor” je nudila nešto za dušu, a udarni termin u 21:15 bio je rezerviran za novu epizodu “Bogatašice”. Intriga, drama, klasika – sve što volimo! “Otvoreno” je, naravno, zaokružilo dan s najvažnijim aktualnostima.

Ako si bio/la raspoložen/a za nešto drugačije, HRT 2 je imao plan. U 20:15 dokumentarac “Franco: Odbačeno sjećanje Španjolske” za one koji vole učiti, a odmah zatim – akcija! Američka akcijska komedija “Mafija za petama” (21:13) zvuči kao combo za opuštanje. Za one željne napetosti, serija “Bijele laži” kretala je od 22:42.

RTL je te večeri servirao sve! U 20:15 je bila nova epizoda “Divljih pčela”, omiljene serije. A zatim, avantura! “Asia Express: Zmajeva ruta” u 21:25 – avanturistički reality show. “RTL Direkt” je donio dnevne vijesti, a večer je završila s “Love Island Adria”. Jer, bez otoka i ljubavi, nema ni prave večeri!

Na Novoj TV udarna je bila nova epizoda “Kumova” od 20:25, naš domaći ponos! Odmah nakon toga, “Slučajna obitelj” u 21:30. A za sve gurmane i one koji vole dramu u kuhinji – “Masterchef” u 22:35.

RTL 2 je te srijede pripremio pravu poslasticu za bingeanje: dvostruka doza “Zločinačkih umova” od 20 sati! Za sve koji vole rješavati slučajeve iz fotelje. A onda, da se malo opustimo: “Prijatelji” pa “Teorija velikog praska”. Evergreeni koje rado gledamo iznova!

Ako si na Doma TV-u, znaš da te čeka akcija! Dvojka “FBI-ja” u 19:55 i 20:45, a onda i “Zakon i red: Odjel za žrtve” također u duploj dozi (21:30 i 22:25). Za prave fanove trilera, “Crna lista” je zaključila večer.

Nisu ni filmski kanali mirovali. U 20:10 na Star Moviesu se vrtio “King Kong” Petera Jacksona, epska avantura s Naomi Watts i Adrienom Brodyjem. Na HTV-u 3 “Lars ima curu” u 23:17 – nešto dirljivo i toplo. A za ljubitelje superheroja (ili anti-heroja), “Morbius” s Jaredom Letom je bio na Star Moviesu u 23:55.

Uglavnom, bila je to bogata srijeda pred malim ekranima. Što si ti te večeri bingeao/la? Javi nam!