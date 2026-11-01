Nećete vjerovati što se događa iza kulisa Dnevnika!

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Ekipa iz Dnevnika, ona koju svakodnevno gledamo kako nam mirno i staloženo priopćava sve, od dobrih do loših vijesti, obično ostavlja dojam da ih ništa ne može iznenaditi. Ali, priznajmo, iza tih ozbiljnih lica krije se cijeli spektar urnebesnih i stresnih situacija koje gledatelji nikada ne vide. U četvrtoj epizodi HRT-ovog hit serijala 'Ponovno zajedno', nazvanoj 'Nije sve za Dnevnik', Daniela Trbović okupila je pravu legendarnu postavu: Hloverku Novak Srzić, Mislava Togonala, Zrinku Grancarić, Vedrana Benića, Gorana Milića i Đuricu Drobca. Ovaj put nisu morali govoriti što se događa u svijetu, već su nam otkrili što se događa njima samima!

Dok mi uživamo u programu, voditelji u studiju su u konstantnoj komunikaciji s režijom. Ako prilog kasni ili ga uopće nema, redoslijed se mijenja u sekundi, a ti moraš nastaviti kao da se ništa ne događa. Zamislite samo taj pritisak! Tridesetak sekundi upozorenja iz režije je već ozbiljan alarm za pripremu, a taj osjećaj da nešto moraš hitno izvesti, kažu, ne napušta te baš lako. Vedran Benić, na primjer, priznao je da je deset godina u mirovini, a još uvijek sanja da iz Zagreba urlaju: 'Šalji prilog, počinje Dnevnik!' Koliko je to duboko u njima, ha?

Kaos u studiju: Kad sve pođe po zlu

Mislav Togonal se prisjetio stresnog sučeljavanja za gradonačelnika Zagreba, kada su stigli svi kandidati – osim aktualnog gradonačelnika! Ostali su pred studijem, a emisiju je, naravno, trebalo održati. 'To je jedna situacija koja ti skrati život za nekoliko godina', sjetno je rekao. Sličnu je dozu stresa iskusila i Zrinka Grancarić čekajući gosta koji je stigao tek tijekom uvodnog priloga. Dakle, ti najavljuješ, a gosta ni od korova! Nije sve tako glatko ni s tehnikom. Arhiva HRT-a podsjetila nas je na ministra Ivana Šukera koji je propao u stolcu, Zrinkin pad uživo u eter (koji je herojski ignorirala i nastavila), te 'Otvoreno' koje je usred razgovora ostalo bez struje. Tonal je tada dobio kratku uputu: 'Izvuci kako znaš'. 'Čini mi se da ćemo nastaviti kao radijska emisija', snašao se tada, car!

Legendarni gafovi i neobični gosti

Nisu samo tehnički problemi bili izvor drame. Goran Milić je u jeku straha od ptičje gripe odlučio dovesti – kokoš u studio! Uz veterinarsku kontrolu, naravno, želio je pokazati da nema opasnosti od dodirivanja životinje i smiriti atmosferu. Daniela je uočila drugi profesionalni propust: 'Niste je potpisali!', našalila se. Milić je jednom gledatelje pozdravio riječima: 'Dobro veče, dragi dnevnici', što nam je definitivno uljepšalo dan. Zrinka Grancarić je pak u žurbi uspjela Bakira Izetbegovića u najavi pretvoriti u 'Izeta Bakirovića'. A što se tiče Zrinkinog pada, ona se pridigla i nastavila kao da se ništa nije dogodilo, a na pitanje o cipelama, otkrila je da isti model ima u čak sedam boja! Prava predanost omiljenim štiklama! Nismo zaboravili ni Hloverku Novak Srzić, koja je za duge televizijske dane imala ultimativni hack: pola sata sna na redakcijskom kauču, uz legendarnu poruku na vratima: 'Ne smetaj, malo sad spavam.' Kakva kraljica!

Sjećanja koja ti ostanu pod kožom

Bilo je tu i onih priča koje nam dirnu dušu. Vedran Benić je godinama bio jedini televizijski novinar u Dubrovniku, a u ratnim danima snimke su iz Dubrovnika putovale brodom Slavija, skrivene u strojarnici. Jedno javljanje Benić posebno pamti: 6. prosinca 1991., dok je grad gorio, ljudi su se okupili s baterijskim svjetiljkama kako bi mu osvijetlili lice. 'U tom sam trenutku shvatio da pobjeđujemo', rekao je, prisjećajući se zajedništva usred razaranja. Nakon zagrebačkog potresa, Zrinka Grancarić je odmah krenula na teren i prve kadrove slala prije sedam sati. U toj frci, nije se stigla ni počešljati, a češalj je bezuspješno tražila posvuda. Kad ju je nazvala zabrinuta majka, pokušala ju je umiriti: 'Mama, radim, u redu je'. A mama, kao mama, odmah je primijetila: 'A vidjela sam, nisi se počešljala'. Roditeljsko oko sve vidi, pa čak i na terenu!

Ova epizoda nam je definitivno pokazala da su naši voditelji ipak samo ljudi, podložni gafovima i stresu, ali i nevjerojatno snalažljivi i posvećeni svom poslu. Što mislite, hoće li se nakon ovih priznanja češće događati gafovi ili će se opustiti u eteru?