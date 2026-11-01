Preminuo Mišo Hrnjak iz Azre

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Tužne vijesti stižu iz glazbenog svijeta. Preminuo je Mišo Hrnjak, basist kultne grupe Azra, u svojoj 76. godini. Ovu je informaciju prenio glazba.hr.

Hrnjak je bio ključni dio najpoznatije postave Azre, svirajući uz neponovljive Johnnyja Štulića i Borisa Leinera od 1979. godine. Njegov bas bio je temelj prepoznatljivog zvuka benda, koji je svojim kratkim, ali uzbudljivim pjesmama savršeno uhvatio ritam Zagreba i duha tog vremena.

Proveo je s Azrom tri i pol godine, ali u tom je kratkom razdoblju ostavio neizbrisiv trag. Sudjelovao je u stvaranju glazbe koja je definirala početak osamdesetih. Njegov bas čuje se na antologijskim albumima kao što su „Azra”, „Sunčana strana ulice” i „Filigranski pločnici”, kao i na nezaboravnoj koncertnoj snimci koja je postala „Ravno do dna”.

Godine 1982. Mišo je otišao na odsluženje vojnog roka, a nakon toga se nije vratio u bend. Povukao se iz glazbenog života, živeći godinama daleko od svjetla pozornice. Međutim, glazba ga je ponovno spojila s Borisom Leinerom puno kasnije. Njih dvojica su nastupali kao Leiner & Hrnjak te zajedno objavili album „Viša sila”. Hrnjak je 2015. godine objavio i svoju autobiografiju „Srce od zlata”, u kojoj je podijelio sjećanja na dane u Azri, ali i na svoj život prije i poslije tog benda. Njegov odlazak sigurno je veliki gubitak za domaću glazbenu scenu. Koje su vam njegove bas linije ostale u sjećanju?