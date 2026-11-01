Noah Wyle: Od Marš u p.m. do najslađeg autograma na svijetu!

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Noah Wyle kao devetogodišnjak susreo je Eddieja Murphyja, kako je otkrio u podcastu 'Good Hang' kod Amy Poehler. Wyle, koji je osvojio svoj drugi Emmy prošli mjesec za ulogu u HBO-ovoj hit seriji 'The Pitt', prisjetio se tog traumatičnog, ali na kraju krajeva, urnebesnog susreta iz djetinjstva.

Neprocjenjivi susret iz djetinjstva

Mali Noah Wyle zatražio je autogram od Eddieja Murphyja i rekao mu da ga stvarno voli u 'SNL-u'. Murphyjev odgovor? Totalno neočekivan i, budimo iskreni, poprilično brutalan za jedno dijete. Murphy ga je upitao što radi budan tako kasno, a kad je Wyle zatražio autogram, sasvim mu je direktno odbrusio da se gubi. Možemo samo zamisliti šok! Nije baš susret o kojem sanjaju mali fanovi, je li?

Ova nezaboravna epizoda iz djetinjstva jasno se urezala u pamćenje Noaha Wylea. Iako nikad nije bio voditelj 'SNL-a' u svojoj dugoj TV karijeri – samo se jednom pojavio 2000. godine u epizodi koju je vodila njegova kolegica iz 'ER-a' Julianna Margulies – iskustvo s Murphyjem ga je, čini se, obilježilo na vrlo specifičan način.

Lekcija iz (ne)potpisanog autograma

Wyle kaže da uvijek potpiše autogram, a kad devetogodišnjak zatraži autogram od njega, potpiše ga "tako brzo". Prava lekcija iz ljubaznosti, zar ne? Pogotovo sada kada je i sam velika zvijezda i Peopleov najseksi muškarac 2026.

Ćerkino remek-djelo za tatu

No, priča tu ne završava. Ova Murphyjeva anegdota postala je interna šala u Wyleovoj obitelji. Prošle godine, za njegov rođendan, njegova desetogodišnja kćer, valjda ne znajući što bi mu kupila, odlučila je biti kreativna na najslađi mogući način. Isprintala je sliku Eddieja Murphyja i na nju napisala: Dragi Noah, ti si super klinac, Eddie Murphy. I da, Eddie je napisala 'E-d–d-y' – genijalno!

Noah kaže da taj uokvireni 'autogram' drži u svom uredu. Kći je izmislila i priču da su s majkom vidjele Eddieja Murphyja i da su dobile njegov autogram. Nije li ovo dokaz da je dječja mašta nešto najljepše na svijetu?