Split Advent 2026: Crvena jabuka, Merlin i Rozga pale atmosferu!?

Zabava

Čini se da su Splićani ove godine odlučili nadmašiti sami sebe, jer najavljuju dosad najveće izdanje Adventa, koje će sigurno privući i domaću ekipu i goste iz cijele regije. A što nas čeka? Držite se!

Glazbena lista je, blago rečeno, epic. Spremi se za povratak u prošlost uz legendarne Crvenu jabuku i Bijelo dugme, pa onda malo žešće s Psihomodo Popom i Vatrom, opusti se uz Dalmatino i Silente, a tu su i Tony Cetinski te Sergej Ćetković. Ma, ima za svakoga ponešto!

Koncertni program otvara Alan Hržica na Prokurativama 27. studenog 2026. Prava poslastica stiže 30. prosinca na Rivu, kad će nas rasplesati Dino Merlin. Ma tko bi to propustio?!

A što je Advent bez novih fora? Split uvodi panoramski Ferris kotač i vrtuljak, koji će sigurno biti Instagram hit! Klizalište se, naravno, vraća u Đardin – jer što je zima bez klizanja i padanja?

Osim toga, jaslice će biti postavljene u geodetskoj kupoli ispred Prokurativa, a čak će i sveučilišni kampus imati svoja Advent događanja. Za najmlađe su tu kazališne predstave, subotnja jutarnja zabava i tradicionalno paljenje adventskih svijeća. Znači, cijela obitelj može uživati, čak i oni najzagriženiji fanovi blagdanske atmosfere.

Badnjak je rezerviran za tradicionalnu pripremu bakalara na gradskoj ribarnici, uz nastup Nene Belana na Pjaci. A kad dođe Nova godina – e, tu su prave zvijezde! Na Rivi nas čekaju naša pop diva Jelena Rozga i Jakov Jozinović, dok će preko dana atmosferu grijati Jacques Houdek. Spremni za feštu do jutra?

Cijela ova blagdanska čarolija traje sve do 6. siječnja 2027. godine. Reci nam, što najviše želiš vidjeti ili čuti na splitskom Adventu?