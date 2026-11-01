Od tartufa do nove pjesme: Mateo Pilat predstavio singl „Sile“

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Nakon što je radijskim eterom žario s hitovima „Kao nož“ i „Taj“, Mateo Pilat nas je počastio novim singlom „Sile“. Iza ove pjesme, koja priča o onim osjećajima kojima se jednostavno ne možemo oduprijeti, a koji nas istovremeno protresu i potpuno opčine, stoji provjerena ekipa: glazbu i tekst potpisuju Ines Prajo i Arjana Kunštek, dok je za produkciju bio zadužen Ivan Popeskić. Sve to skupa prati dinamičan videospot u produkciji CroRec Videa.

Mateo kaže da ga je pjesma odmah cimnula, osjetio je neku snagu i poriv za plesom, a snimanje je, priznaje, bilo čisti užitak. Posebno mu je fora ta dvojnost osjećaja o kojima pjesma pjeva. „Postoje sile koje ne možemo objasniti ni kontrolirati, koje nas istodobno privlače i plaše, ali im se unatoč svemu prepuštamo. Upravo me ta dvojnost najviše privlači u ovoj pjesmi, činjenica da nas ono najljepše ponekad može i najviše uzdrmati“, objašnjava Mateo. Zvuči nam nekako poznato, zar ne?

Ali hej, put do zvijezda nije bio posut ružama, nego paketima, vinogradima i, vjerovali ili ne, tartufima! Mateo je cijelu svoju glazbenu priču financirao sam, a da bi to uspio, radio razne poslove. Bio je kontrolor parkinga, radio u vinogradu i tiskari, dostavljao pakete, pa čak i istraživao šume u potrazi za skupocjenim tartufima. Koliko je to cool? Totalno! Zamislite samo lica ljudi kad im dostavi paket, a oni ga gledaju s upitnikom iznad glave: „Što, nisi ti onaj pjevač?“, pita se Mateo. Kaže da je svaki posao radio predano i iz svakoga nešto naučio, jer je uvijek znao da mu je glazba krajnji cilj. Svaka čast na upornosti, kralju!

Kroz sve te ne-glazbene poslove naučio je hrpu toga – ne samo o poslu, nego i o sebi. Shvatio je da talent nije dovoljan, nego da treba znati raditi, biti strpljiv, dosljedan i prihvatiti da stvari ne idu uvijek po planu. Roditelji su mu usadili radne navike i vrijednosti poput poštenja, odgovornosti, discipline i odnosa prema ljudima. Odgajali su ga u vjerskom duhu (misa svake nedjelje, bez obzira na izlazak!), ali su mu uvijek dali slobodu oko glazbe i stila. Njegova mama je, kaže, snažna i otporna, a tata povučen i empatičan – yin i yang! Tu su još i tri starije sestre koje su mu vječna podrška. Ma prava idila!

A kakav je Mateo kad se ugase reflektori? Tada je, kaže, sin, brat, ujak, prijatelj, partner i totalni zaljubljenik u život. Obožava more, svoju Istru, dobra druženja, kuhanje i one male stvari koje nas najviše vesele. U slobodno vrijeme crta, fotka i, naravno, kuha! Pogotovo kad je kuća puna ljudi. A kad želi nekog impresionirati, na meniju su rižoto ili, pažnja, pizza po tajnom receptu. I ne šali se kad kaže da radi najbolju pizzu na svijetu – čak je išao i na tečaj, toliko o tome!

Živio je Mateo dvije godine u Zagrebu, ali se ipak vratio u svoju Istru. Shvatio je da mu užurbanost velikog grada ne paše, iako voli povremeno skočiti u metropolu zbog posla i osjetiti gradski šušur. Ipak, što je stariji, to više cijeni mir i sporiji ritam života koji ima u Istri. To je njegov dom, tamo se osjeća najbolje, a „istarski zrak je nešto posebno“, kaže. Mi mu vjerujemo!

Od dječjih festivala do The Voicea, Mateo je godinama bio izložen žirijima i publici. Kroz ta iskustva naučio je da je najvažnije biti iskren u onome što radiš i manje se uspoređivati s drugima, a više slušati sebe. Rezultati nisu uvijek bili onakvi kakve je priželjkivao, ali ga nikada nisu demotivirali. I to je ono što ga čini pobjednikom u našim očima. Tko bi rekao da dostava paketa i lov na tartufe mogu biti najbolja priprema za glazbenu scenu, ha?