Mišo Kovač preminuo, ispraćaj u Splitu, pokop u Zagrebu

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Hrvatska glazbena scena ostala je siromašnija za jednog od svojih najvećih sinova. Mate Mišo Kovač, ime koje je sinonim za neprolazne hitove i emotivne balade, preminuo je u subotu popodne u svom stanu u Podstrani, nadomak Splita.

Vijest o njegovom odlasku brzo se proširila, a kako se doznaje iz krugova splitskih glazbenika, njegov posljednji ispraćaj bit će organiziran u Splitu, a pokop će biti u Zagrebu.

Glazbena ostavština za vječnost

Njegove ploče i drugi nosači zvuka s ukupnom nakladom većom od 20 milijuna primjeraka najprodavaniji su u domaćoj zabavno-glazbenoj diskografiji u Hrvatskoj, ali i u bivšoj državi. To nije samo impresivan komercijalni uspjeh, već jasan pokazatelj koliko je duboko njegova glazba prodrla u srca publike i postala neizostavan dio kolektivnog sjećanja. Njegove pjesme, protkane prepoznatljivim dalmatinskim i mediteranskim melosom, bile su više od samih melodija – bile su priče o ljubavi, tuzi, sreći i Dalmaciji, koje su se prenosile s generacije na generaciju.

Mišo Kovač je surađivao i s klapama, unoseći tradicionalne elemente u pop glazbu i tako stvarajući jedinstveni zvuk koji je osvojio milijune. Njegov vrhunac popularnosti dosegnut je sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, ali je uspio zadržati status superzvijezde i u kasnijim desetljećima. Dokaz tome je i spektakularan koncert na splitskom Poljudu početkom devedesetih, gdje je pred pedeset tisuća obožavatelja pokazao svoju nezaustavljivu energiju i karizmu.

Od Šibenika do Porina za životno djelo

Rođen u Šibeniku, Mišo je odrastao u istoj ulici kao i druge glazbene ikone, Vice Vukov i Arsen Dedić, što govori o iznimnom talentu koji je iznjedrio taj grad. Kao mladić, Mišo je trenirao nogomet i bio strastveni navijač Hajduka, no sa šesnaest godina donio je odluku koja će promijeniti njegov život i živote mnogih – posvetio se glazbi. I nije pogriješio. Njegove brojne pjesme i danas se pjevaju diljem Hrvatske, a suradnja s klapama poput Masline na pjesmi „Noćas ćemo zemlji ko materi reći“ samo je jedan od bisera njegove bogate diskografije.

Tijekom gotovo pedesetogodišnje karijere, Mišo Kovač je osvojio mnoštvo nagrada na raznim festivalima. Posebno se ističe prvo mjesto na Splitskom festivalu s bezvremenskom pjesmom „Proplakat će zora“, koja je prodana u više od tristo tisuća primjeraka. Njegov impresivan niz hitova uključuje i „Odvest ću te na vjenčanje“, „Još i danas teku suze jedne žene“, „Dalmacija u mom oku“, „Ostala si uvijek ista“ i mnoge, mnoge druge koje su postale sastavni dio hrvatske kulturne baštine. Njegovi masovno posjećeni koncerti bili su doživljaji za pamćenje, a snimao je i duete s drugim hrvatskim pjevačima, pokazujući svoju svestranost i otvorenost za suradnje. Kruna njegovog rada bila je nagrada Porin za životno djelo, koju je dobio 2012. godine, kao priznanje za njegov neizbrisiv doprinos hrvatskoj glazbi.

Ikona Dalmacije i filantrop

Mišo Kovač nije bio samo pjevač; bio je kulturološki fenomen. Njegova pojava u filmu „Poslijepodne jednog fazana“ 1972. godine, u kojem je glumio uz Radu Šerbedžiju, pokazala je njegov talent i izvan glazbene scene. Zanimljiv je podatak da je prihod od prodaje ploče „Proplakat će zora“ i s koncerta s Borisom Dvornikom donirao za izgradnju autoceste Zagreb-Split, čime je pokazao svoju plemenitost i posvećenost općem dobru. Bio je i ostao ikona Dalmacije, nogometnog kluba Hajduk i navijačke skupine Torcida, Njegov utjecaj seže i dalje, pa je tako objavljen je strip Julija Jelaske uz tekst pjesama „Dalmacija u mom oku“ i „Ostala si uvijek ista“, a pjesma „Poljubi zemlju“ postala je neslužbena himna hrvatske vaterpolske reprezentacije. Brojni pjevači, kako u Hrvatskoj tako i u regiji, obradili su njegove pjesme, što samo potvrđuje njegov trajni značaj i inspiraciju koju je pružao. Gradsko vijeće grada Šibenika mu je 2007. godine dodijelilo Nagradu grada Šibenika.