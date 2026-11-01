Riblji temeljac u desertu? Franka u 'MasterChefu' šokira, Mirjana u nevjerici!

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Zaboravite na obične deserte! U epizodi 'MasterChefa', koju je Nova TV najavila za petak navečer, Franka je otišla korak dalje i, ruku na srce, totalno nas iznenadila. Zbog zaboravljenih namirnica, morala je improvizirati desert, a njezina ideja zvuči kao nešto iz paralelnog svemira: bosiljak i reducirani riblji temeljac!

Naravno, ovakva kombinacija ne može proći bez drame i šoka. Čak je i vođa crvenog tima, Mirjana, u početku ostala zatečena. Frankina ideja Mirjani je isprva bila 'odbojna', a izazvala je i sumnju. Ali, 'MasterChef' nas uči da ne sudimo jelo po sastojcima! Kad je Mirjana napokon probala, iznenađeno je priznala: 'kad sam probala bilo je fino'. Je li to Frankin skriveni genij ili samo nevjerojatna sreća, prosudite sami!

No, Frankina avantura s ribljim temeljcem bila je samo djelić epskog 'gastroduela' koji je kandidate dočekao. Morali su pripremiti tri slijeda i to maestralno uskladiti s odabranim vinima – zadatak koji bi i profesionalce pošteno namučio! Kao da to nije dovoljno, žiri je odlučio u potpunosti testirati njihovu organizaciju, snalažljivost i, naravno, timski rad. Nekoliko puta su prekidali kuhanje i uveli totalno neočekivane promjene koje su unijele dodatnu pometnju u kuhinju.

U tim trenucima, vođe timova su doslovno morale biti na sto mjesta odjednom, brzo reagirati, preraspodijeliti zadatke i pobrinuti se da svaki kandidat zna nastaviti posao koji je započeo netko drugi. Prava ludnica! Stjepan je jasno poručio: 'Vođe, rekli smo vam da morate dobro pratiti i znati tko što u timu radi. Sada je došlo vrijeme za izmjene'. I nije to bila jedina stop-zona. Goran je ponovno zaustavio ekipe, a Mario je treću izmjenu najavio – ni manje ni više – nego zvukom trube! Plavi tim je, mudro, iskoristio svoju prednost i pozvao mentora Stjepana u pomoć. Marija je tada kratko i jasno komentirala: 'Sve je u Stipinim rukama sada vezano uz desert'.

Da sve bude još napetije, uz standardni žiri, jela je ocjenjivao i sommelier Kristijan Harjač. On je, naravno, posebnu pažnju posvetio sljubljivanju jela s vinima. Jer, što je dobra hrana bez savršenog vina, zar ne?

Sve u svemu, 'MasterChef' ne prestaje iznenađivati. Tko bi rekao da ćemo ikad pričati o ribljem temeljcu u desertu? Što je sljedeće, sarma s Nutellom?