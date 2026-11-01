ANKETA: Tko je najviše 'razvalio' u 'Plesu sa zvijezdama'?

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Evo nam ga opet! Nova sezona "Plesa sa zvijezdama" krenula je u subotu, 31. listopada, i to odmah s deset parova spremnih da nam pokažu tko je majstor parketa, a tko bi se radije držao fotelje. Priznajemo, popis je podugačak, nismo znali kamo prije gledati!

Kandidati su se predstavili, a zatim su pokazali kako im ide na plesnom podiju. Pa tko se to odlučio okušati u ritmu?

Pjevačica Marija Husar Rimac pleše s Ivanom Jarnecom, glumica Lana Ujević Telenta s Gordanom Voglešom, a radijski voditelj Marko Bratoš u paru je s Tinom Walme. Tu su i pjevač Alen Đuras i Paula Tonković, dok je televizijska voditeljica Antonija Stupar Jurkin u ritmu s Vedranom Sragom. Modni dizajner Ivica Skoko bacio se u plesne vode s Rebeccom Krajnović, gimnastičarka Christina Zwicker s Patrikom Seretinom, a vlogerica Ema Luketin s Mateom Cvenićem. Za HTV boje bore se reporter Dorijan Klarić i Gabrijela Pilić, te urednik i voditelj Ivan Dorian Molnar s Tamarom Despot.

Iskreno, svi su se potrudili, ali sigurno ti je netko "sjeo" više od drugih, ili te barem iznenadio! Mi se još uvijek borimo s odlukom, ali vrijeme je da ti otkriješ tko je po tebi bio najbolji. Koja je kombinacija ukrala show?