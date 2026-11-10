ZFF otvorio svoja vrata: Zagreb vrvi poznatim licima!

Poznati

U ponedjeljak navečer, u Gavelli je svečano otvoren 24. Zagreb Film Festival. Događaj je, naravno, privukao brojna poznata lica koja su stigla na otvorenje.

ZFF, poznat kao jedan od najvažnijih kulturnih događaja u Hrvatskoj, svake godine iznova dokazuje zašto je tako popularan. Posebno nam je drago što ovaj festival fokus stavlja na mlade i nadolazeće filmaše, dajući im platformu da predstave svoje prve ili druge filmove, a nerijetko u sklopu festivala budu prikazani i međunarodni programi. To je ono što nam treba – svježa energija i nove ideje!

Tijekom trajanja festivala, prikazat će se više od sto filmova na različitim lokacijama diljem grada.

Pitanje je samo, jesu li poznati uspjeli ukrasti sav fokus s filmova? Koje filmsko ostvarenje vi planirate uhvatiti?