Domenica predstavila "Ničiju", a spot? E, to još niste vidjeli!

Poznati

Domenica Žuvela je krajem godine počastila fanove novim singlom "Ničija", koji donosi jednu lijepu glazbenu priču. Pjesma je posebna i po tome što je na njoj prvi put surađivala s Antom Pecotićem.

"Ničija" je, kako Domenica kaže, bez previše kompliciranja. Radi se o onoj pravoj ljubavi koju prepoznajemo u sitnim, svakodnevnim trenucima, zajedničkim večerima i osjećaju da si uz pravu osobu baš tamo gdje trebaš biti. Pjevačica je priznala da ju je pjesma osvojila svojom jednostavnošću.

Osim što joj se pjesma svidjela, Domenica je prvi put autorski surađivala s Antom Pecotićem, koji potpisuje tekst. Glazbu je radio Natko Smoljan. Suradnja je, kaže, tekla spontano i bez velikih kalkulacija.

Ali ono što je fanove najviše zaintrigiralo je videospot za "Ničiju", koji je režirao Boris Sekulić. Spot je snimljen takozvanom one-take tehnikom, što znači da je cijeli video snimljen u jednom neprekinutom kadru, bez ikakvih montažnih rezova. Znači, nema ponavljanja, nema popravljanja u post-produkciji – sve mora biti savršeno iz prve! Zato spot pruža gledateljima osjećaj da su dio cijele priče.

Domenica je priznala da joj je snimanje spota bilo sasvim novo iskustvo, izazovno, ali i jako zabavno. Kaže da voli kada je neki projekt malo izbaci iz zone komfora.

Ovim singlom Domenica zaključuje još jednu aktivnu godinu. Prethodno nam je predstavila brže ritmove s pjesmama "Pinokio" i "Muško klasično", koje su skupile stotine tisuća pregleda na YouTubeu. A izgleda da ni 2027. neće biti dosadna – već sad planira nova glazbena iznenađenja. Je li spremna da nam i dalje pomiče granice?