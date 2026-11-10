Hajdukova zvijezda Ana Maria Marković proslavila 27. rođendan!

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Nogometna zvijezda Ana Maria Marković proslavila je 9. studenoga 27. rođendan. Na Instagramu je objavila kratki video u kojem je pokazala rođendansku tortu, uz kratku poruku: "27 godina, a ja sam glavna junakinja." Pridružili su joj se mnogi pratitelji, čestitajući joj u komentarima.

Marković je ovog ljeta stigla u splitski Hajduk kao pojačanje u napadu za ekipu koja brani naslov prvakinja Hrvatske. Ovo joj je već četvrti transfer u samo dvije godine – prije Hajduka igrala je za švicarski Grasshoppers, portugalske Bragu i Damaiense te američki Brooklyn FC. Inače, rođena je u Švicarskoj, a obitelj njezine majke potječe iz Splita, gdje je i odrasla te napravila prve nogometne korake.

Ova nogometašica u vezi je s portugalskim nogometašem Tomásom Ribeirom, a njihova je romansa, kako to često biva, počela uz nogomet. Upoznali su se u Švicarskoj dok je Marković igrala za žensku ekipu Grasshoppersa, a Ribeiro je stigao u Zürich 2022. godine. Iako su u početku svoju vezu držali podalje od javnosti, krajem 2023. Marković je potvrdila da su namjerno čekali s objavom kako bi bili sigurni u svoj odnos. Željeli su provjeriti može li njihova ljubav izdržati izazove profesionalnog sporta, putovanja i razdvojenosti. Unatoč tome što su im se nogometni putevi razišli nakon Švicarske, udaljenost im, čini se, nije bila prepreka.

Široj hrvatskoj publici Ana Maria Marković postala je poznata kroz nastupe za reprezentaciju, a posebno se istaknula 2021. godine kada je pogotkom protiv Moldavije u Puli pomogla Hrvatskoj doći do prve pobjede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. godine. Hrvatska je tada slavila s 4:0.

Osim nogometnih uspjeha, Marković je stekla veliku popularnost i izvan terena. Na Instagramu je prati čak 2,7 milijuna ljudi, a strani mediji često su je prozivali jednom od najljepših nogometašica svijeta. Godine 2023. našla se i na listi 100 najljepših lica svijeta za 2022. godinu, koju objavljuje TC Candler. No, unatoč tome što je često u centru pažnje zbog izgleda, Marković je više puta isticala da želi da je se prvenstveno prepoznaje kao nogometašicu i da joj je važno promovirati ženski nogomet. Neka je samo, dokle god gazi terenom!