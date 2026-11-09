Kava u svemu? MasterChef kandidatima večeras "prži" mozak!

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Pripremite se za kofeinsku bombu jer večeras u MasterChefu stvari postaju luđe nego ikad! Kandidati će se suočiti s jednim od najneobičnijih izazova do sada: moraju pripremiti jela inspirirana trima velikim carstvima koja su oblikovala našu gastronomiju, ali s jednim opakim twistom – kava mora biti sastavni dio baš svakog slijeda! Ovo bi moglo biti jako zanimljivo, ili totalni neuspjeh!

Stjepan će objasniti da je hrvatska kuhinja stoljećima nastajala pod utjecajem različitih kultura i carstava. E, pa večeras će te utjecaje pokušati dodatno "oblikovati" i – kavom. Crveni tim će zaroniti u talijansku kuhinju, plavi u austrougarsku, a zeleni u osmansku. Svaki tim mora servirati tri slijeda, pri čemu desert obavezno mora biti od dizanog tijesta. I, naravno, kava mora biti u svemu! Baš me zanima kako će to ići s paštom, recimo.

Timove će večeras voditi Nensi, Andrea i Danijela: Nensi preuzima zelene i samouvjereno poručuje: „Organizirana sam, dobra sam s vremenom, stroga sam ja, ali pravedna.“ Njezina samopouzdanja joj očito ne nedostaje, što je super za ulogu vođe. Plavi tim će voditi Andrea, dok je Danijela stala na čelo crvenih, a Mario joj je poručio da je pokazala lijep i kvalitetan napredak te da to pretoči u vodstvo. Pritisak je očito na maksimumu!

Ali čekajte, drama nije gotova! Prije nego što kulinarska avantura uopće krene, žiri će zelenom timu zadati da jednog svojeg člana posudi drugom timu. Kao da kava u svemu nije dovoljna, sad će se još i dinamika mijenjati! Bit će "veselo" gledati kako će se vođe snaći s ovim preokretom i tko će najbolje izbalansirati tradiciju, kreativnost i – kavu.

Tko će nas "kupiti" svojim kavopijskim delicijama, a tko će nas natjerati da se pitamo "WTF?", doznajte večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play. Jeste li spremni za espresso u predjelu?