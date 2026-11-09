Sjećate se Mirne iz 'Života na vagi'? Skinula je 50 kila i izgleda TOP!

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Mirna Posavec, kojoj smo se divili u četvrtoj sezoni 'Života na vagi', pokazala je kako se upornost isplati. U finalu showa imala je 81 kilogram, a skinula je 50 kilograma.

I što je najbolje – Mirna nije stala! Ona i danas redovito vježba i vodi brigu o sebi. Svoje fanove i pratitelje na društvenim mrežama motivira objavama s treninga, a dijeli i super ideje za zdrave recepte. Njezin profil je postao prava riznica inspiracije za sve koji žele promjenu.

Svaka čast Mirni na volji i disciplini! Pokazala je da je sve moguće kad se stvarno potrudiš. Je li i vama Mirna postala nova fitness inspiracija?