Lana i Luka šokirali objavom: Nije nova pjesma, nego… parfem!

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Lana Jurčević i Luka Nižetić, dvoje poznatih hrvatskih glazbenika, posljednjih su dana držali javnost na iglama svojim misterioznim objavama na društvenim mrežama. Internet je gorio od nagađanja – hoće li to biti nova pjesma, možda povratak njihova legendarnog dueta?

Neočekivani obrat: Od tona do mirisa

I dok su fanovi već razmišljali o novim stihovima koje će pjevušiti, Lana i Luka su nas totalno iznenadili. Umjesto da ponovno udruže glasove, odlučili su udružiti… mirise! Da, dobro ste pročitali. Povodom 20. obljetnice njihovog mega hita "Prava ljubav", pjesme koja je obilježila generacije, predstavili su ni manje ni više nego – dva parfema.

Lana je, naravno, sretnu vijest ekspresno podijelila na društvenim mrežama. Uz veliko otkriće, objavila je i emotivnu poruku u kojoj se prisjetila koliko je "Prava ljubav" značila ne samo njima, već i cijeloj publici koja je uz nju proživljavala neke od najvažnijih životnih trenutaka. A tko od nas nema neku uspomenu vezanu uz ovu pjesmu, budimo iskreni?

Prije 20 godina nastala je 'Prava ljubav'. Pjesma za koju tada nismo mogli ni zamisliti koliko će života dotaknuti, koliko će ljubavi pratiti, koliko će uspomena stvoriti. Uz nju ste se zaljubljivali, rastajali, ponovno pronalazili. Nekima je bila pjesma prvog poljupca, nekima prvog plesa, nekima uspomena na ljubav koja nikada nije prestala živjeti u njima, započela je Lana. Priznala je da je pjesma ostavila neizbrisiv trag i u njihovim životima te da ih i danas, dva desetljeća poslije, obuzimaju snažne emocije kada se prisjete svega što im je donijela. Ne čudi, kad je to bio takav hit!

Lana je poručila da ni sami ne mogu vjerovati da 'Prava ljubav' dvadeset godina kasnije dobiva svoj drugi oblik.

Mirisne uspomene: Zašto baš parfemi?

Potom je objasnila kako su došli na ideju da jednu od svojih najpoznatijih pjesama pretvore u nešto što se ne sluša, nego osjeća. Kako je napisala, miris nas, baš poput glazbe, može u jednom trenutku vratiti godinama unatrag. Ta duboka povezanost mirisa, emocija i uspomena bila je, kaže, inspiracija za njihov novi zajednički projekt.

Lana i Luka su osmislili čak dva unisex parfema, od kojih svaki predstavlja drukčije lice ljubavi – jer ljubav, složit ćete se, ima milijun nijansi. I zato smo, 20 godina nakon pjesme koja je obilježila toliko ljubavnih priča, odlučili stvoriti nešto potpuno novo. Dva mirisa. Dva različita lica ljubavi. Oba za oba spola. Unisex, otkrila je pjevačica.

Dva mirisa, dvije ljubavi

Prvi miris zamišljen je kao simbol nježnosti, topline i sigurnosti, baš kao i ona ljubav koja nas smiruje i daje osjećaj doma. Lana ga je opisala kao topao, mekan, čist, ali dubok. Poput ljubavi koja nas smiruje, koja nam daje osjećaj doma i sigurnosti. S druge strane, drugi parfem je sve ono što nas uzbuđuje i pokreće. On predstavlja strast, privlačnost i uzbuđenje koje ljubav donosi, opisana kao intenzivniji i magnetski privlačan. Poput ljubavi koja nas pokreće, uzbuđuje i kojoj je nemoguće odoljeti. Znači, za svaku fazu ljubavi – po jedan parfem!

Parfemi stižu u prodaju od 11. studenoga. Zvuči kao da nas čeka prava mirisna senzacija! Jeste li spremni da vam "Prava ljubav" pomiriše život?