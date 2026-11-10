ZFF otvoren, a Jelena Perčin i Ante Gelo ukrali show!
U ponedjeljak navečer zagrebačko kazalište Gavella bilo je centar domaće filmske scene, jer je tamo svečano otvoren 24. Zagreb Film Festival. Iako je bilo poznatih lica na pretek, glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo privukli su posebnu pažnju, i to ne samo zbog svojih modnih odabira.
Jelena je za ovu prigodu odabrala elegantnu kombinaciju u nježnim, neutralnim tonovima, noseći dugi kaput svijetlobež boje, svijetlosivi šal i malu tamnosivu torbicu preko ramena. Kosu je svezala u visoki rep, a cijeli look zaokružila nenametljivom šminkom – ma tko bi joj odolio, izgleda besprijekorno! Ante se, pak, držao ležernije strane, s crnom zimskom jaknom, tamnocrvenom košuljom i tamnim trapericama. Kontrast, ali očito funkcionira kad su ovako nasmijani i odlično raspoloženi pozirali fotografima.
Nije ni čudo što su bili tako dobro raspoloženi, s obzirom na to da su se ovog ljeta u tajnosti vjenčali! Da, da, dobro ste čuli – Jelena i Ante su rekli sudbonosno „da” daleko od domaće javnosti. Glumica je objasnila da su to napravili u krugu najuže obitelji i da je to „nešto što je samo za nas”. Odlazak u inozemstvo bio je ključan za tu intimnu atmosferu. „U stranoj državi nitko ne zna tko si i samo si im neki broj. Divno!”, poručila je Jelena. Znači, slava može biti i naporna, tko bi rekao!
- izdanje Zagreb Film Festivala trajat će od 9. do 15. studenoga i donosi više od stotinu filmskih naslova. Otvorenje je obilježila projekcija restauriranog filma „Rondo” Zvonimira Berkovića povodom 60. obljetnice. Filmove možete gledati na raznim lokacijama po Zagrebu ili čak online. Pa, ako niste uhvatili Jelenu i Antu, možda ulovite barem neki dobar film. Tko će ih idući put sresti – na ZFF-u ili na nekom tajnom putovanju?