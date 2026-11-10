ZFF otvoren, a Jelena Perčin i Ante Gelo ukrali show!

Poznati

U ponedjeljak navečer zagrebačko kazalište Gavella bilo je centar domaće filmske scene, jer je tamo svečano otvoren 24. Zagreb Film Festival. Iako je bilo poznatih lica na pretek, glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo privukli su posebnu pažnju, i to ne samo zbog svojih modnih odabira.

Jelena je za ovu prigodu odabrala elegantnu kombinaciju u nježnim, neutralnim tonovima, noseći dugi kaput svijetlobež boje, svijetlosivi šal i malu tamnosivu torbicu preko ramena. Kosu je svezala u visoki rep, a cijeli look zaokružila nenametljivom šminkom – ma tko bi joj odolio, izgleda besprijekorno! Ante se, pak, držao ležernije strane, s crnom zimskom jaknom, tamnocrvenom košuljom i tamnim trapericama. Kontrast, ali očito funkcionira kad su ovako nasmijani i odlično raspoloženi pozirali fotografima.

Nije ni čudo što su bili tako dobro raspoloženi, s obzirom na to da su se ovog ljeta u tajnosti vjenčali! Da, da, dobro ste čuli – Jelena i Ante su rekli sudbonosno „da” daleko od domaće javnosti. Glumica je objasnila da su to napravili u krugu najuže obitelji i da je to „nešto što je samo za nas”. Odlazak u inozemstvo bio je ključan za tu intimnu atmosferu. „U stranoj državi nitko ne zna tko si i samo si im neki broj. Divno!”, poručila je Jelena. Znači, slava može biti i naporna, tko bi rekao!