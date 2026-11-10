Nije pogodila ništa, a osvojila jackpot od 80.000 eura! Što je za nju sreća?

Poznati

Zamisli ovo: uplatiš listić za lutriju, ne pogodiš niti jedan jedini broj, ali apsolutno nijedan, i onda osvojiš 80.000 eura! Zvuči kao scenarij iz neke lude komedije ili san koji se rijetko kome ostvari, ali upravo se to, vjerovali ili ne, dogodilo sretnoj dobitnici iz Zagreba koja je ponosno preuzela svoj jackpot u igri Sve ili Ništa. Kakav potez, kakva sreća!

Njezin dobitni listić uplatila je na dobro poznatoj adresi u Zagrebu, Aveniji Dubrovnik 16, a cijeli „trik” ove nevjerojatne pobjede leži u specifičnim pravilima. Naime, igra Sve ili Ništa jedina je u ponudi Hrvatske Lutrije kod koje se glavni dobitak, taj famozni jackpot, osvaja i bez pogođenih brojeva. Koji je to zapravo „sve ili ništa” trenutak!

Kaže da brojeve uvijek bira nasumično, bez nekih posebnih strategija ili „sretnih” brojeva koje forsira. Ovog puta, sreća ju je poljubila na skroz neobičan, rekli bismo i genijalan, način – upravo zato što njezina kombinacija nije pogodila nijedan izvučeni broj. Možemo samo zamisliti šok kad je provjerila rezultate na internetu! Vijest ju je potpuno iznenadila, a njezini bližnji također su bili iznenađeni, a zatim i sretni zbog dobitka. Totalno ludilo!

No, nije joj ovo prvi put da je Lutrija bila ovako darežljiva. Prije je u nekadašnjoj igri Loto 7/39 već osvojila respektabilnih 50.000 kuna, što je, iskreno rečeno, sasvim solidnih 6636 eura. Dakle, žena ima nos za dobitke, definitivno! I dok još razmišlja kako će pametno potrošiti ovaj golemi iznos, dio novca već ima svoju plemenitu i posebnu namjenu. Kako jako voli životinje, pogotovo mačke, odlučila je pomoći udrugama koje se brinu o njima. Predobro! Taj potez je zbilja za svaku pohvalu. A kad su je pitali što za nju znači sreća, odgovorila je jednostavno, ali duboko i inspirativno: „Zdravlje, blagostanje i dobrota ljudi koji te okružuju.”

Inače, nije to bio jedini dobitak proteklih dana. U subotu, 7. studenog, u Samoboru je osvojen i dobitak Joker 5 u iznosu od 8000 eura, što isto nije za baciti! Igra Sve ili Ništa ima izvlačenje svaki dan u 19 sati, a jackpot uvijek iznosi ovih istih 80.000 eura. Dakle, prilika vreba iza svakog ugla i nikad ne znaš kad će te Fortuna pogledati – možda i na najneobičniji način, kao našu sretnu dobitnicu!

Tko zna, možda se i vama posreći da ne pogodite ništa, a osvojite sve? Sretno s listićima, ekipa, i neka vam se sreća nasmiješi!