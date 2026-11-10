Drama za pamćenje: Richard III. planuo i prije premijere!

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Zagrebačka publika je, čini se, baš željna prave drame jer su sve reprizne izvedbe Shakespeareovog "Richarda III." u HNK-u Zagreb, zakazane za 14., 17., 19. i 20. studenoga, rasprodane već tjednima prije same premijere. To nam govori samo jedno – show će biti ludilo!

U ponedjeljak, 9. studenoga, u foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu održan i poseban "kazališni doručak" posvećen ovoj kultnoj tragediji, čija će zagrebačka premijera biti ovog petka, 13. studenoga, u 19:30 sati. Glavna tema razgovora, uz redatelja Vita Taufera, glumca Filipa Vidovića koji tumači naslovnu ulogu te filozofkinju Ljiljanu Filipović, bila je aktualnost priče o Richardu III. Luka Ostojić je moderirao diskusiju.

Svi se pitaju: kako prepoznati zlo kad ima lice anđela? I zašto smo tako često spremni pristati na manipulaciju, pa čak i sami zažmiriti na jedno oko? Glumac Filip Vidović je super objasnio kako je pristupio liku. Kaže da redatelj Vito Taufer nije htio neko općenito monumentalno zlo, nego mladog, zavodljivog, ambicioznog i manipulativnog čovjeka koji, kako bi Taufer rekao, ima lice anđela. Priznajmo, to zvuči kao priča iz svakog drugog reality showa ili s Instagram feeda, jel'da?

Vidović je istaknuo da zlo često zamišljamo kao nešto što je izvana prepoznatljivo na prvi pogled, no da Richard ne bi bio tako uspješan manipulator da su svi odmah prepoznali njegove namjere. U predstavi, uz Filipa Vidovića, glumi i moćna ekipa Drame HNK-a, uključujući Gorana Grgića, Igora Kovača, Dušana Bućana i Anu Begić Tahiri, što samo obećava vrhunsku glumu i još više drame.

Razgovor je otvorio i pitanje može li Richardov pad donijeti više od kazališne katarze.