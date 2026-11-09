Voditelj Dnevnika Nove TV Stipe Sladoljev: Superpotjera je ipak bila previše 'luda'!

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U novoj epizodi popularnog kviza Superpotjera gledatelji su u nedjelju imali priliku pratiti voditelja Dnevnika Nove TV Stipu Sladoljeva u borbi protiv lovaca. Sladoljev, koji od svibnja ove godine vodi Dnevnik Nove TV uz Rominu Knežić, nakon odlaska Petra Pereže, i ranije se okušao na HRT-ovim kvizovima. Lani je s ekipom osvojio 20.500 eura u Potjeri, a prije toga i 5000 eura u Milijunašu. No, Superpotjera je ipak druga priča, zar ne?

Nakon dva točna odgovora u prvom krugu, Stipe je hrabro odlučio odmjeriti snage sa svim lovcima. Lovci su tražili 50 sekundi na satu, a ponudili 20.000 eura, ali voditelj Joško Lokas ga je upozorio: Znamo da imate znanja, međutim ovdje takvo ludilo vlada da to u jednom trenutku može otići van kontrole. Nemojte da se to dogodi. I imao je pravo! Sladoljev se suočio s nizom teških pitanja, a nekoliko pogrešnih odgovora koštalo ga je pobjede.

Pitanja koja su oborila i najjače

Nije znao da je Roger Bannister prvi istrčao milju za manje od četiri minute, misleći da su u pitanju dvije minute. Mlađe pčelice i mlađi poletarci, kao i starije brđanke i stariji brđani, kategorije izviđača, ostale su mu nepoznanica. Na pitanje o španjolskom pjevaču čija je balada "Hero" postala simbolična nakon napada 11. rujna, odgovorio je Ricky Martin umjesto Enriquea Iglesiasa. Također, nije znao da je Robi u stalnoj svađi s Irenom u popularnoj seriji "Bitange i princeze". Čak ni pitanje iz kemije o aromatskim ugljikovodicima nije mu sjelo. Na kraju, pet lovaca ga je nadigralo s 28 sekundi preostalih na satu, a lovac Dean je komentirao pritisak koji je Stipe sigurno osjećao. Ma tko ga ne bi osjećao kad se takva pitanja bacaju?

Ipak, sreća se osmjehnula nekima!

I dok se Stipe oprostio od 20.000 eura, u istoj emisiji su dvojica natjecatelja uspjela nadmašiti lovce. Magistar farmacije Hrvoje Boić, koji radi u tvrtki za klinička ispitivanja i predaje na Zdravstvenom veleučilištu, kući je otišao bogatiji za 7000 eura! Hrvoje je, nakon samo jednog točnog odgovora u prvom krugu, odlučio igrati protiv četvero lovaca. Iako ni on nije znao za citat iz pjesme Edgara Allana Poea niti da je „Schindlerova lista“ snimana u Krakovu, sreća mu se osmjehnula. Naime, lovac Dean se zeznuo na pitanju o determinanti singularne matrice, rekavši 'jedan' umjesto 'nula'. Ja to nisam znao, preuzeo sam tu odgovornost u tom trenutku, priznao je Dean, a Hrvoje je to iskoristio i pobijedio s 15 sekundi na satu. Bravo!

Tomislav Višošević (30) iz Jastrebarskog, voditelj projekata, također je rasturio! Uložio bi osvojeni novac u uređenje svoje prve nekretnine. Iako nije znao da je The National indie rock bend niti da su Kevin Costner i Mel Gibson osvojili Oscara za najboljeg redatelja (a ne sporednog glumca!), Tomislav je pokazao zavidnu koncentraciju. Pobijedio je četvero lovaca sa šest sekundi prednosti i osvojio nevjerojatnih 15.000 eura! Morana je sumirala: Vidjeli smo da se 20 sekundi može brzo istopiti, ali kad netko igra sigurno, koncentrirano i pribrano, ovako dobro završi.

Kad ni apsolvent psihologije ne zna odgovor…

Međutim, nisu svi imali sreće. Leonard Petrović, apsolvent psihologije iz Zagreba, borio se protiv troje lovaca za 6000 eura. No, ni njemu se nije posrećilo. Nije znao da je Senj utvrđeni grad koji je Matija Korvin oteo Frankopanima (rekao je Nehaj), niti za godišnju arhitektonsku nagradu nazvanu po dvorcu Versailles. Gustave Moreau i Saloma, romani Umberta Eca na talijanskom, te San Juan kao glavni grad Portorika, također su mu bili nepoznanica. Lovci su ga nadigrali za samo četiri sekunde. Eto, Superpotjera je stvarno luda, zar ne?