Zaključani u salonu i Ksenijin povratak u 'Slučajnoj obitelji'

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U novoj epizodi serije „Slučajna obitelj“ na Novoj TV, najavljenoj za ponedjeljak, 9. studenoga, čeka nas pravi vrtuljak drame! Bruno je, sav romantičan, pokušao iznenaditi Ljilju s večerom koju je organizirao na podu starog frizerskog salona. Zamislite scenu! Ali večer poprima neočekivan tijek: njih dvoje ostaju zaključani u salonu. Pa zar nikad mira?

U međuvremenu se Ksenija sprema vratiti na imanje Haranga. Ivo se još nosi s novim srodnicima Josipa Harange, a na vratima mu se pojavljuje Ksenija! Kao da mu situacija nije već dovoljno napeta, ona je tu da dodatno zakomplicira stvari. Znači, kaos!

A nismo zaboravili ni Vita! On se sukobljava s Lovrom i Tonijem te im upućuje prijetnje. Odlučan se napokon riješiti Gogijeva automobila, sjeda za volan i odvozi ga, nadajući se da će se tako osloboditi još jednog problema. Kao da je auto jedini problem u cijeloj priči, ha?

Epizoda se emitira nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već je dostupna i na Nova Play. Je li i vama Ksenija digla tlak s ovim povratkom?