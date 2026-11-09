Ivana Knoll nastupila u Las Vegasu u kombinezonu s dekolteom do pupka

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Ivana Knoll, koja se posljednjih godina ozbiljno posvetila DJ karijeri, nastupila je u Las Vegasu, gradu koji i sam zna što znači živjeti punim plućima i, naravno, izgledati spektakularno. A Ivana je to shvatila doslovno!

Za tu je priliku odabrala kombinaciju koja je, blago rečeno, zapela za oko – pripijeni prozirni čipkasti kombinezon s izrazito dubokim dekolteom koji se protezao gotovo do struka. Crni kombinezon dugih rukava bio je izrađen od prozirne čipke s cvjetnim uzorkom, a ostatak je vjerno pratio liniju njezina tijela. Uz njega, izbor su bile visoke crne čizme – jer što je Vegas bez malo drame i u obući?

Cijelo je izdanje upotpunila dugom, raspuštenom kosom i naglašenim make-upom, s posebno istaknutim očima i usnama. Nema sumnje, ovo je bio look koji nije ostavljao mjesta za diskreciju, što je, budimo iskreni, od Ivane i očekivano.

Prije nego što je preuzela DJ pult, Ivana je na Instagramu objavila nekoliko fotografija i snimki iz hotelske sobe, dajući nam uvid u pripreme za večernji izlazak. Kasnije je pratiteljima pokazala i djelić atmosfere iz noćnog provoda. Pozirala je s Wayneom Craveom, a snimljena je i u društvu većeg broja ljudi ispred zida s logotipima XS i Wynn Nightlife.

I ovoga je puta Ivana ostala vjerna svojim odvažnim modnim kombinacijama po kojima je već prepoznatljiva . Pitanje je samo, je li Las Vegas spreman za ovakav modni udar, ili je Ivana ipak malo pretjerala?