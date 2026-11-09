Hrvat s dva Oscara radi na novom 'Gospodaru prstenova'!

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Oscarovac na putu za Međuzemlje

Željko Barčan, majstor vizualnih efekata s čak dva Oscara u džepu – jednog za epski 'Interstellar' iz 2015. i drugog, friškog iz 2026., za 'Avatar: Vatra i pepeo' – upravo sprema novi spektakl. Nakon tri godine rada na posljednjem 'Avataru', sada je jedan od dvaju nadzornika efekata na dugoočekivanom filmu 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'. Snimanje se polako privodi kraju, a mi jedva čekamo vidjeti što nam je skuhao!

Kao „veliki obožavatelj originalne trilogije Gospodar prstenova“, Željko kaže da je „iznimno sretan“ što sudjeluje u oživljavanju kultnih efekata. To je, priznaje, „poseban osjećaj“ raditi na nečemu što je ostavilo tako dubok trag i u povijesti filma i u njegovom srcu. Uz 'Jurski park', baš ga je originalna LotR trilogija najviše inspirirala, pa sad osjeća i dodatnu odgovornost. Ne samo da želi „opravdati nasljeđe originalnih filmova“, nego i fanovima priuštiti poznatu atmosferu Međuzemlja, ali s nečim totalno novim.

Tajna stvaranja magije

Željkova specijalnost je rekreiranje prirodnih fenomena i stvaranje fantastičnih i magičnih efekata. Njegov cilj nije samo stvoriti nešto vizualno impresivno, već da se „čak i kad prikazujemo nešto nadnaravno, gledatelj ima osjećaj kako bi se to zaista moglo dogoditi u svijetu koji smo stvorili“. To znači da magija i fantazija ne smiju biti odvojene od stvarnosti, već moraju biti organski dio Međuzemlja, kao da su oduvijek tu.

Kad tehnologija više nije problem, što je onda?

Biti nadzornik efekata znači puno više od puke magije. Željko mora prepoznati umjetničke i tehničke izazove, pronaći rješenja, a ponekad čak i razviti potpuno nove alate i tehnologije kako bi redateljeva vizija zaživjela. Danas, kaže, tehnologija više nije glavno ograničenje. Pravi izazovi su budžeti i, iskreno, „pronalaženje novih načina da iznenadite publiku“. Svaki put čuju isto: „Želimo nešto što publika još nije vidjela“. I da, priznaje, to je „pomalo zastrašujuća rečenica za svakoga tko se profesionalno bavi vizualnim efektima“.

O ovim promjenama u industriji Željko je pričao i na zagrebačkoj konferenciji BLEND: Film & Games, na predavanju 'Iza nemogućeg'. Filmska i gaming industrija se sve više spajaju, pogotovo kroz virtualnu produkciju i alate poput Unreal Enginea. Film uči od igara kako raditi scene u stvarnom vremenu, dok gaming od filma krade estetiku i pripovijedanje. Željko predviđa da bi se veličina i struktura produkcijskih timova mogle drastično promijeniti već u iduće tri godine – timovi će biti manji, a iskusni stručnjaci bit će u boljoj poziciji od novajlija.

AI – spas ili propast za mlade talente?

Umjetna inteligencija preuzima sve veći dio zadataka koje su dosad radili mlađi članovi timova, od rotoskopije i praćenja do 3D modeliranja i izrade tekstura. Neki poslovi se već obavljaju brže i s manje ljudi. Zato se postavlja ključno pitanje: „kako ćemo razvijati sljedeću generaciju filmskih umjetnika i stručnjaka?“ Ako juniori gube priliku za stjecanje iskustva kroz te početničke zadatke, kako će uopće ući u industriju?

AI nam može pomoći da stvorimo „spektakularne slike i impresivne vizualne efekte“, ali, ističe Barčan, „postoji velika razlika između stvaranja spektakla i stvaranja nečega što za publiku ima istinsko značenje“. Tehnologija je tu da ispriča priču, ali čovjek je taj koji mora shvatiti „zašto je tu priču uopće vrijedno ispričati“. Tu su i izazovi s autorskim pravima i podrijetlom materijala na kojem se AI trenira. Industrija mora naći način da odgovorno koristi nove alate, ali i da sačuva prostor za ljudski talent.

Ljudski faktor prije svega: "Nula ega i sto posto dobrote"

Njegovih 26 godina u industriji, koje su počele još za vrijeme studija na seriji 'Stargate SG-1' kad ga je pod svoje okrilje prihvatio tim iskusnih stručnjaka koji su upravo završili rad na filmu 'Klub boraca', naučile su ga jednoj važnoj stvari. Dok je bio povučeni „štreberski klinac iz Europe“, usvojio je princip: „nula ega i sto posto dobrote prema ljudima“. Smatra da ako si posvećen poslu, spreman učiti, dobar čovjek, pun razumijevanja i empatije, uvijek ćeš naći nekoga tko će ti pomoći. Na 'Avataru' je vodio tim od 180 umjetnika i trudio se svakoga znati po imenu. To je prava inspiracija!

Savjet za buduće čarobnjake

Mladima koji sanjaju o karijeri u vizualnim efektima, animaciji ili videoigrama, Željko savjetuje da ne zapostavljaju tradicionalne umjetničke i tehničke vještine. Sposobnost generiranja slike sama po sebi ne znači da znaš napraviti dobru sliku. Najbolji radovi nastaju kad se novi alati spoje sa znanjem o kompoziciji, osvjetljenju, estetici i vizualnom pripovijedanju. Vjeruje da u Hrvatskoj ima mjesta za razvoj specijaliziranih obrazovnih programa svjetskog standarda i želi pomoći u stvaranju jednog takvog.

Hoće li hrvatski Oscarovac preoblikovati budućnost filmske magije? Nama se čini da već jest!