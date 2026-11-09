Kako su prije 70 godina bez AI-ja razdvojili Crveno more? Tajna legendarnog prizora!

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Film "Deset zapovijedi", u režiji legendarnog Cecila B. DeMillea, stigao je u kina 8. studenoga 1956. godine i odmah postao megaspektakl. S Charltonom Hestonom u ulozi Mojsija i Yulom Brynnerom kao faraonom Ramzesom II., ovaj filmski ep osvojio je publiku monumentalnim prizorima i raskošnom scenografijom. Ali, prava čarolija odvijala se iza kamera, gdje su specijalni efekti pomaknuli granice tadašnje kinematografije.

DeMille je Mojsijevu priču prvi put snimio još 1923. kao nijemi film, no tri desetljeća kasnije, s neusporedivo većim budžetom i tehničkim mogućnostima, odlučio ju je ponovno oživjeti. Film iz 1956. bio je njegovo posljednje redateljsko ostvarenje. Unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima tijekom snimanja, DeMille je uspio dovršiti svoje životno djelo, preminuvši 1959., nešto više od dvije godine nakon premijere.

Čudo tehnologije bez tehnologije

Najpoznatiji prizor filma, razdvajanje Crvenoga mora, nastao je bez ijednog piksela računalne grafike. Ekipa je koristila goleme spremnike s vodom, posebne konstrukcije i snimke prikazane unatrag kako bi stvorila iluziju da se more razmiče pred Mojsijem. Zvuči ludo, ali su za tu scenu izgradili sustav koji je mogao ispustiti približno 1,36 milijuna litara vode u samo dvije minute! Te su snimke zatim kombinirane s prizorima glumaca i drugim optičkim efektima. Rad na toj spektakularnoj sekvenci trajao je mjesecima, a film je upravo zahvaljujući tim inovativnim specijalnim efektima osvojio Oscara. Totalno divljački!

Beba Mojsije i tata heroj

Jedna od najslađih priča vezana je uz scenu u kojoj Mojsijeva majka stavlja malenog Mojsija u košaru i pušta ga niz Nil. Dijete u košari bio je Fraser Heston, stvarni sin Charltona Hestona, koji je tada imao samo tri mjeseca. Zamislite dramu! Prema obiteljskoj anegdoti, košara je tijekom snimanja počela propuštati vodu, zbog čega je zabrinuti tata Charlton odmah poželio izvući sina. Fraser je kasnije i sam postao filmski redatelj, ali njegova prva uloga ostala je jedna od najneobičnijih u povijesti Hollywooda. Nema dalje, klinac je rođen za film!

Milijuni litara i tisuće statista

DeMille nije štedio ni na čemu da bi drevni Egipat izgledao uvjerljivo. Za film su podignute monumentalne palače, hramovi i golemi kipovi. Dio snimanja odvijao se na autentičnim lokacijama u Egiptu i na Sinajskom poluotoku. U pojedinim masovnim prizorima sudjelovalo je između 7.000 i 10.000 statista, a korištene su i tisuće životinja. Organizacija je bila toliko zahtjevna da je nakon nekih snimanja trebalo i po dva sata kako bi se svi sudionici vratili na početne položaje. Ma zamisli taj kaos, današnji TikToker bi odustao u pet minuta!

Hestonova tajna veza s Michelangelom

Cecil B. DeMille je u Charltonu Hestonu prepoznao nevjerojatnu fizičku sličnost s čuvenom Michelangelovom skulpturom Mojsija, koja se nalazi u Rimu. Upravo je ta sličnost bila jedan od ključnih razloga zašto je Heston dobio glavnu ulogu. Zanimljivom slučajnošću, samo devet godina poslije, Heston je u filmu "Agonija i ekstaza" glumio upravo Michelangela, umjetnika čija mu je skulptura pomogla da postane jedan od najpoznatijih filmskih Mojsija. Šta ti je sudbina, zar ne?

Produkcija "Deset zapovijedi" koštala je približno 13,3 milijuna dolara, što je tada bio rekordan iznos. Bio je to iznimno riskantan projekt za studio Paramount, ali ulaganje se višestruko isplatilo. Film je tijekom desetljeća ostvario golemu zaradu, a sa svojih gotovo četiri sata trajanja postao je jedan od najpoznatijih biblijskih spektakala. Dobio je sedam nominacija za Oscara, a osvojio je nagradu za najbolje specijalne efekte. Eto ti, tko kaže da se stare fore ne isplate?