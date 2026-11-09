Maja Šuput totalno poludjela za akrobatom: 'Isuse, kakav je frajer!'

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Na pozornici Supertalenta nedavno je nastupio akrobatski duo Sirca Marea iz Čilea, koji je žiri ostavio bez daha svojim spektakularnim nastupom, nevjerojatnom snagom i zahtjevnim akrobacijama. Međutim, prije nego što su uopće počeli, jedan od članova dua, Matias, posebno je zapao za oko našoj Maja Šuput.

“Oho, sunce ti žarko, vidi frajera! Kako ima lijepu kosu čovjek! Isuse, kakav je frajer! Ali to je moj tip, to vam je jasno jedan kroz jedan. Isuse, kakav je frajer! A sunce ti žarko, joj, meni nije dobro, odi meni izmjerit”, uzbuđeno je izjavila Maja čim je ugledala atraktivnog akrobata.

Iza ovog talentiranog para krije se i zanimljiva životna priča. Matias je otkrio da ga uz Hrvatsku vežu obiteljski korijeni, jer je njegov praprapradjed rođen na otoku Ugljanu. Ovo mu je bio prvi put u našoj zemlji, a dolazak u Supertalent shvatili su kao znak, jer su željeli pokazati što rade i što mogu zemlji koja je dio njegove povijesti duge 170 godina.

Njihova izvedba oduševila je sve članove žirija, a Maja Šuput nije skrivala koliko ju je nastup impresionirao. “Bili ste genijalni, fantastični, ludilo! Nije realno voditi tu cijelu priču, a da ležiš naopačke. I s te strane i jedan i drugi snosite podjednaku odgovornost”, poručila im je. Ni Fabijan Pavao Medvešek nije štedio na pohvalama.

Nema sumnje da je Sirca Marea ostavila snažan dojam na sve, a posebno na Maju.