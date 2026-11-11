Željko Bebek s obitelji gušta u Stockholmu, Ružica podijelila fotke!

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Željko Bebek ovih je dana otputovao na sjever Europe. U društvu supruge Ružice i kćeri Katarine uživa u čarima Stockholma.

Umjesto reflektora, sad su im kulisa predivne ulice švedske prijestolnice, a Ružica je, naravno, sve to zabilježila i podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama. "Naše malo putovanje", poručila je kratko uz niz obiteljskih fotografija s Instagrama.

Nije ni čudo što Željko cijeni ovakve obiteljske momente! Svojedobno je iskreno progovorio o tome što mu je važno u životu, pa je tako naglasio da je prvo sreća, dobar odabir partnera i obostrano dokazivanje. Jasno je, obitelj mu je uvijek na prvom mjestu!

Bebek i Ružica imaju dvoje djece, kćer Katarinu, koja sada s njima uživa u Švedskoj, ali i sina Zvonimira. A Zvone, kao pravi nasljednik, krenuo je očevim stopama u glazbeni svijet! Svojedobno je izjavio: "Raditi s tatom uvijek nosi dodatnu odgovornost, ali i veliko povjerenje." Obiteljski biznis, reklo bi se!

Eto, dok se neki znoje na stageu, Bebek nam pokazuje kako se uživa u "skandinavskoj bajci" s najdražima! Koje bi vi gradove posjetili s obitelji?