Maja Šuput trenira za top figuru, ali i nasmijava: „Kad mi ovih 15 kg padne na glavu…“

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Maja Šuput (47) dokazala je pratiteljima da se za zavidnu figuru ne dolazi samo na partyje, već i u teretanu! Pjevačica je na Instagramu objavila nekoliko snimki iz treninga snage, gdje je pokazala kako se bori s utezima, a usput se i našalila na svoj račun.

Na prvoj snimci vidjeli smo je kako izvodi čučnjeve sa šipkom opterećenom utezima – respect za formu! Na drugoj je demonstrirala vježbu s utegom na klupi, a upravo uz tu objavu došao je i komentar koji je nasmijao mnoge (i nas, naravno!). „Kad mi ovih 15 kg padne na glavu“, napisala je Maja uz crno-bijelu snimku. Iskreno, Maju ne možemo zamisliti bez osmijeha, pa čak ni s 15 kila na glavi! Šalimo se, naravno, znamo mi da ona sve drži pod kontrolom.

A kad smo već kod kontrole, Maja i njezin partner Emil Tedeschi mlađi (32) prošlog su tjedna oduševili na večernjem izlasku. Pjevačica se za tu prigodu, očekivano, posebno dotjerala. Zablistala je u izazovnoj haljini sa šljokicama, preko ramena prebacila raskošno bijelo krzno – ma, pravi glamur!

Nije samo outfitom privukla pažnju. Tijekom večeri udobno se smjestila u Emilovo krilo, a on ju je obgrlio oko struka. Oboje su bili nasmijani. Upotpunila je svoj glamurozni izgled nakitom i upečatljivom šminkom, . Znači, prvo teretana, onda crveni tepih (ili barem Emilovo krilo)? Zvuči kao plan za savršen tjedan, zar ne?