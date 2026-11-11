Ekskluzivne fotke: Mišo Kovač i Anita na Orebiću 1975. s bebom Edijem!

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Legendarni pjevač Mišo Kovač, koji je preminuo 31. listopada, komemorira se danas u Zagrebu, u Malom Lisinskom. Bio je na vrhuncu slave, a njegov turbulentan privatni život bio je jednako zanimljiv kao i karijera. Sada imamo priliku zaviriti u jednu posebnu ljetnu uspomenu iz 1975. godine.

Fotoreporter i Mišin prijatelj Stanko Karaman uhvatio je te trenutke na Orebiću. Na tim fotkama vidimo Mišu i Anitu Baturinu, samo nekoliko mjeseci nakon što su dobili sina Edija. Ovo je vjerojatno i prva fotografija sretne obitelji, gdje je bio i Anitin djed. Prava mala vremenska kapsula, nema što!

Mišo i Ljubica: Prva velika ljubav i sendviči s pršutom

Prije Anite, Mišo je bio u braku s Ljubicom Komadinom. Priča je počela u šezdesetima u Studentskom centru u Zagrebu, dok je on pokušavao postati zvijezda. Mišo je, iskreno rečeno, bio totalno opsjednut njome! Svake večeri dok bi pjevao 'Ja odlazim', ona bi prilazila pozornici i slušala ga, a onda bi se udaljila. Tri mjeseca je trajalo to 'igranje' dok joj napokon nije prišao i uspio je otpratiti kući. Vjenčali su se 1970. godine.

Mišin kum Dušan Šarac jednom je pričao o njihovom zajedničkom životu. Kum kaže da je Ljubica voljela dobru hranu, a Mišo? Pa, Mišo je bio tip koji bi jeo samo kad mora, i to samo sendviče! Zamislite scenu: njih dvoje u ribljem restoranu jedu oradu, a Mišo od konobara traži sendvič s pršutom. Legenda! Nisu imali djece, došlo je do problema u njihovom odnosu pa su se rastavili. Ljubica se poslije udala, dobila dvoje djece, a preminula je od moždanog udara.

Fatalna Anita i početak obiteljske idile

Njegova druga supruga, Anita Baturina, bila je prava bomba. Splitska gimnazijalka, sa samo sedamnaest godina, 1970. je osvojila titulu Miss Teen Jugoslavije. Mišu je upoznala početkom sedamdesetih na koncertu u splitskom Bastionu, još dok je bio u braku. Naravno, Mišo je odmah pozvao nju i prijateljice za svoj stol. Anita u početku nije bila zainteresirana, što je i razumljivo s obzirom na to da je bio oženjen i da su za njim uzdisale mnoge. Ali Mišo nije odustajao, nikad. Prijateljstvo je preraslo u ljubav.

Zbog njega je Anita čak promijenila školu i majci rekla da ide u Šibenik na školovanje, a zapravo je otišla s njim u New York na njegove koncerte. Mišo je priznao sve prvoj ženi i rekao: Anita me zaludjela, ali ja sam svojoj ženi sve priznao i pokušao s njom pronaći rješenje. Ona je očajna, ali ni meni nije lako. Ne mogu jesti, spavati, pjevati, ništa me ne zanima. Nakon razvoda, Mišo i Anita vjenčali su se 1973. Dobili su sina Edija i kćer Ivanu. Godinama poslije, Anita je njihov brak opisivala kao iskren i sretan, naglašavajući da je Mišo bio nježan suprug i otac. Zvuči kao prava ljubavna priča, zar ne?

Tragedija koja je prekinula sreću

Idilična obiteljska sreća, nažalost, nije dugo trajala. Sina Edija izgubili su kada je imao samo šesnaest godina 1992. godine. Gubitak je oboje teško pogodio i počeo ih udaljavati. Mišo je na kraju napustio zajednički dom, a brak s Anitom završio je razvodom 1996.

Mir i utjeha uz Lidiju

Mišo je svoju posljednju ljubav pronašao s Lidijom Pintarić. Upoznali su se 1998. godine na njegovu koncertu u zagrebačkom klubu The Best. Lidija je priznala da je bila ljubav na prvi pogled i da ju je odmah privukao, s osjećajem da se znaju sto godina. Vjenčali su se četiri godine poslije, a razlika u godinama im nije predstavljala nikakvu prepreku. Mišo je rekao da njih dvoje imaju 'jednu dušu'.

Lidija mu je bila najveća podrška. Pratila ga je kroz sve zdravstvene probleme, čak i kad je 2011. doživio srčani udar i prošao kroz dvije operacije. Samo Lidiji mogu zahvaliti da sam sve prebrodio. Uvijek je bila uz mene, davala mi snagu za dalje. Uz nju svakog dana imam razloga za smijeh, rekao je Mišo. U jednom od posljednjih intervjua, iskreno je izjavio: Mi smo 27 godina zajedno, da nije nje, ja bih bio mrtav u bolnici i poslije bolnice. Nemam mater, nemam ćaću, nemam sestru, nemam brata, nemam Edija. Samo se okrenem njoj i to je to. Prava definicija bezuvjetne ljubavi i podrške, zar ne?

Ova ekskluzivna fotografija iz 1975. daje nam rijedak uvid u sretne trenutke jednog burnog života. Koji je Mišin period vama bio najdraži?