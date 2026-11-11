Kendall Jenner ‘gola’ u reklami? Ma, tekila je!

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Kendall Jenner, poznata model i vlasnica brenda tekile 818, osmislila je novu kampanju u kojoj je sama preuzela glavnu ulogu. U reklami, manekenka i poduzetnica namjerno stvara dojam da je potpuno gola dok se šeta kroz raskošni vrt imanja Flamingo Estate u Los Angelesu.

Kadrove otkrivenih ramena i nogu mnogi su protumačili kao znak da Kendall ne nosi ništa, ali na kraju reklame iznenađenje! Ona se ipak pojavljuje u bijeloj haljini bez naramenica. Dok toči svoju tekilu preko leda, glas u pozadini objašnjava cijelu ideju kampanje: Neke stvari ne treba uljepšavati; bolje su ogoljene, bliže prirodnom stanju. Tekila 818 je ista takva, bez dodanih aroma, bez zaslađivača, bez ičeg umjetnog. Praktički je 'gola'. Što znači da je Kendall Jenner...

Na kraju reklame Kendall, u bijeloj haljini, kaže da uopće nije gola: Tekila je ta koja je gola. Genijalno, zar ne? Očito je da je ova marketinška taktika upalila jer je kampanja naišla na uglavnom pozitivne reakcije na društvenim mrežama, skupivši više od 750 tisuća lajkova na Instagram objavi u samo nekoliko sati.

Kendall je brend 818 pokrenula u veljači 2021. godine, a ovu novu reklamu opisuje kao zabavan način za predstavljanje karakteristika proizvoda. Kaže da joj se ideja svidjela zbog poruke o tekili bez aditiva, koja je "jednostavno 'gola'". Privukao ju je i "pomalo kičasti element" cijele priče, jer je tekila tehnički gola.

Ističe da je od početka htjela stvoriti vrhunski proizvod, ali se i dobro zabaviti. Kod mene uvijek postoji tanka granica između onoga što je 'malo previše' ili 'previše seksi'. U pravim okolnostima, zabavno je ići u tom smjeru, objasnila je. Uvijek joj je bilo važno da se brend shvati ozbiljno, a ova kampanja je, čini se, uspjela postići oboje. Što vi kažete, je li ovaj marketinški trik pun pogodak?