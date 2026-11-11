Nives Celzijus ni u snu ne pušta scenarij: "Predana poslu i dok spavam"

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Nives Celzijus nas je opet uspjela nasmijati do suza! Glumica i pjevačica je na svom Instagram profilu objavila urnebesan video gdje je pokazala da se od posla ne odvaja baš nikada. Da, dobro ste čuli – čak ni u snu! U kratkom videu, Nives spava u raznim pozama i u različitim odjevnim kombinacijama, na krevetu i na sofi, a skripte s tekstom su joj uvijek, ali uvijek, pri ruci. Jasno nam je da je Nives posvećena, ali ovo je stvarno level up!

Uz objavu je kratko napisala ono što svi već slutimo: "Predana poslu i dok spavam". I naravno da je tom izjavom instantno nasmijala brojne obožavatelje. Tko kaže da je radno vrijeme od 9 do 5? Za Nives posao traje non-stop, pogotovo kad je u pitanju nova uloga Lade Bilić u seriji 'Slučajna obitelj' Nove TV.

Ova uloga moćne načelnice Jaruge Nives je donijela potpuno novo iskustvo. Karakter Lade Bilić znatno se razlikuje od Nivesinog, iako bi na prvi pogled možda djelovale slično. Nives je priznala da Lada ima neke osobine koje bi i ona sama voljela imati, poput određene doze arogancije i drskosti u pravim trenucima. Eto, tko bi rekao da je Nives Celzijus zapravo skromna? Izgleda da ni ona sama nije imuna na izazove glume, jer je priznala da je na setu osjećala tremu, pogotovo kad je glumila uz iskusne televizijske zvijezde.

"Recimo sa Štrljićem ili Despotom mogu reći da su mi se glasnice tresle dok sam izgovarala replike", iskreno je priznala Nives. E pa, tko bi joj zamjerio? Zato se Nives marljivo priprema za svako snimanje i posvećeno uči tekst kako bi briljirala na malim ekranima. I moramo priznati, trud se isplati!

Ovo, naravno, nije Nivesin prvi glumački angažman – glumila je već u serijama 'Bogu iza nogu', 'Zauvijek susjedi', 'Kumovi', 'San snova' i drugim. Prava veteranka, samo što joj izgleda i dalje glasnice drhte!

A dok mi razmišljamo kako da se riješimo hrkanja, Nives u snu glumi i uči tekst. Što je sljedeće, Oscar za najbolju ulogu u REM fazi? Nama je ovo genijalno, a vama?